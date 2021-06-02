運量減6成公車難等又擠 北議員籲尖峰不能減班

新冠肺炎疫情延燒，台北市5月15日起三級警戒，公車運量大幅滅少，根據北市公共運輸處統計，台北市上月15日後，運量減少達60%至70%。不過北市議員陳怡君近日不斷接獲民眾陳情，公車車班減少後，不但等候時間過長，更造成車廂內人潮擁擠，議員要求，上下班尖峰時段不能減班，才好疏散乘客，避免形成防疫破口。

陳怡君近日接獲不少上班族抱怨，由於公車班次減少，等公車的時間變長，過去十分鐘就有一班公車，現在常常等了快半小時，「這樣是要怎麼上班啊？」也有民眾反應，由於車班減少，因此公車上的人潮仍十分擁擠，特別是上下班的尖峰時段，這讓每天都有搭車需求的公車族「每天都心驚膽顫」。

陳怡君表示，根據公共運輸處的資料顯示，因應三級警戒，台北市有250條公車路線班距都拉長，不少路線的「平常日尖峰班距」（上午七時至九時、下午五時至七時）為原本的兩倍、甚至更多，造成民眾上下班時間成本的增加。

至於原本車班就比較少的路線或離峰時段，也隨著班次的減少，讓搭公車的民眾需花費更長時間的等待，不少路線甚至都要等到30至60分鐘以上，增加民眾染疫風險。

對於公車運量大幅減少，北市公共運輸處表示，會等解除三級警戒，即恢復原發車班距營運。不過議員要求，北市公共運輸處應督促公車業者，檢討現行減班制度，特別是平常日的上下班尖峰時段不能減班，避免造成民眾候車時間過長，及車廂內過於擁擠，才能減少民眾曝露於風險之中。