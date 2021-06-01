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北市長照機構群聚七死 新北尚無院內感染
疫情延燒至今，北市發生長照機構院內群聚，導致七名長者染疫病逝。新北市上月曾有一家長照機構因長輩有肝昏迷，腎水血糖降低住院，5月下旬發燒，PCR篩檢陽性就直接醫院收置，幸好後續沒有擴大感染，還沒有長照機構傳出有確診者死亡。
社會局表示，該名確診者因之前都在醫院，發病前沒接觸到機構工作人員與其他住在長照機構的住民。
有鑑於台北市某長照機構爆出大量感染，新北市社會局指出，會造成長照機構大量確診的原因，可能是原本住在長照機構的住民在送醫或看醫生期間接觸到陽性患者並往返機構造成感染，或是相關人員沒注意自身狀況仍服務住民而染疫。
老人福利科長林妏燕表示，針對長照機構防疫作為除基本了解相關人員接觸史、落實人流管制、分艙分流等防疫措施外，扣除必要性如洗腎等緊急醫療需求，其餘看診或關懷都採視訊或電話，且須每天回報，但若違法老人福利法出現虐待或提供不安全設備或餐點等，必要得勒令停業1個月以上1年以下。
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