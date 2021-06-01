快訊

稱郭台銘的疫苗「快過期了」遭轟 李秉穎晚間改口了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市長照機構群聚七死 新北尚無院內感染

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
長輩如果確診，若有慢性病在身會有較大機率轉成重症，出現生命危險。圖／新北市民政局提供
長輩如果確診，若有慢性病在身會有較大機率轉成重症，出現生命危險。圖／新北市民政局提供

疫情延燒至今，北市發生長照機構院內群聚，導致七名長者染疫病逝。新北市上月曾有一家長照機構因長輩有肝昏迷，腎水血糖降低住院，5月下旬發燒，PCR篩檢陽性就直接醫院收置，幸好後續沒有擴大感染，還沒有長照機構傳出有確診者死亡。

社會局表示，該名確診者因之前都在醫院，發病前沒接觸到機構工作人員與其他住在長照機構的住民。

有鑑於台北市某長照機構爆出大量感染，新北市社會局指出，會造成長照機構大量確診的原因，可能是原本住在長照機構的住民在送醫或看醫生期間接觸到陽性患者並往返機構造成感染，或是相關人員沒注意自身狀況仍服務住民而染疫。

老人福利科長林妏燕表示，針對長照機構防疫作為除基本了解相關人員接觸史、落實人流管制、分艙分流等防疫措施外，扣除必要性如洗腎等緊急醫療需求，其餘看診或關懷都採視訊或電話，且須每天回報，但若違法老人福利法出現虐待或提供不安全設備或餐點等，必要得勒令停業1個月以上1年以下。

長照 患者

延伸閱讀

北市盼長照人員接種順序提前 指揮中心：簽核中

七名養護機構住民死亡 指揮中心擬讓機構人員提前接種

預防機構感染悲劇 專家：落實感管與打疫苗一樣重要

避免再群聚 北市長照機構分艙分流「夫妻成牛郎織女」

相關新聞

新北林口、五股6處市場 實施身分證尾數分流管制

新北市政府昨日公告，要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，...

北市長照機構群聚七死 新北尚無院內感染

疫情延燒至今，北市發生長照機構院內群聚，導致七名長者染疫病逝。新北市上月曾有一家長照機構因長輩有肝昏迷，腎水血糖降低住院...

安置34名街友住板橋旅館 里長廣播引「標籤化」疑慮

新北市社會局昨日安置34名街友入住板橋某旅館，該里里長於晚間廣播請里民避開，但遭反應「標籤化」街友。社會局強調，希望透過...

汐止市場整頓外攤防破口 管制出入口限人流

本土疫情升溫，許多確診足跡都到過傳統市場，成了防疫破口，而汐止區也有不少市場，其中金龍及中正老街市場外面的攤商如何管理落實防疫，也成了大問題，所以，今(1)日汐止區長、警分局長、里長就到了現場勘查，也決定封出入口管制進市場人數，減少群聚感染。

淡水五里熱區防疫中心 做整合平台徹底防疫

為加強防堵新冠肺炎疫情，新北市政府(1)日於淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施，將熱區防疫中心做為整合平台，徹底執行防疫工作。

防疫產品夯！ 汐止攤商防護面罩日賣四百個

疫情嚴峻，除了戴口罩，現在民眾出門也會再多加幾層防護，也讓現在防疫產品熱賣，因為，夏天到了，實在太過悶熱，現在許多民眾都買防護面罩取代護目鏡，汐止一個市場五金雜貨攤位防疫產品熱賣，防護面罩最多人買，一天就賣出四百個。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。