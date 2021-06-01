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安置34名街友住板橋旅館 里長廣播引「標籤化」疑慮

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
亞東醫院醫檢師及板橋區執業耳鼻喉科醫師為街友進行快篩，結果均為陰性。圖／新北市社會局提供
亞東醫院醫檢師及板橋區執業耳鼻喉科醫師為街友進行快篩，結果均為陰性。圖／新北市社會局提供

新北市社會局昨日安置34名街友入住板橋某旅館，該里里長於晚間廣播請里民避開，但遭反應「標籤化」街友。社會局強調，希望透過安置減少染疫風險；新北市民政局也指出，里民大多贊同，希望能藉此減少群聚及人流移動。

新北市板橋區挹秀里里民指出，昨晚八點里長廣播里內有旅館正進行街友安置，請大家要繞道而行，里民認為此舉有點標籤化街友是「高危險群」或「染疫者」。

挹秀里里長王添福澄清，沒有任何要貼標籤的意思，主要是因為晚上期間，又是外里的人聚集，才會提醒里民要注意安全。

民政局證實，確實有接到里民反應，認為這樣直接廣播不妥，而大多數里民也都贊成安置街友，可以減少群聚風險，也避免人流移動而造成疫情擴散。

社會局表示，疫情開始後，更加強化對街友的關懷，街友們雖然平時較喜歡可移動的生活模式，但面對這次疫情，也很配合市府的安置，在經社會局接洽旅館後，這次一共有34位街友被安置，希望能藉此降低街友感染的風險，同時也可以保障周圍民眾的健康。

社會局社會救助科長石玉麗強調，社會局有安排經亞東醫院醫檢師及板橋區執業耳鼻喉科醫師幫34位街友進行快篩，結果均為陰性，而工作人員及社工也會一同進駐旅館，每日早晚幫街友量測體溫及留意身體狀況，請民眾安心。

街友 疫情

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