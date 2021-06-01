快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北林口、五股6處市場 實施身分證尾數分流管制

聯合報 / 記者江婉儀張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，最擔心傳統市場，因為防疫不是那麼好做，一定要落實人流控管、維持社交距離、做好管制。圖／擷取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今表示，最擔心傳統市場，因為防疫不是那麼好做，一定要落實人流控管、維持社交距離、做好管制。圖／擷取自侯友宜臉書

新北市政府昨日公告，要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，市場處表示，板橋、永和等各區市場皆宣導民眾依身分證尾數單雙號分流購買，目前僅林口及五股總計6處市場採強制實施分流購買制度。

目前林口區林口市場、林口徒步區、文化一、二路黃昏市場、福德黃昏市場全面採身分證分流管制；五股區五福黃昏市場則是每周六僅開放身分證末1碼為「雙號」及「0」入場買菜、周日僅開放身分證末1碼為單號民眾入場買菜，其他區市場目前以宣導為主，呼籲民眾採身分證尾數分流購買人潮，

淡水區長巫宗仁表示，6月2日起竹圍及清水傳統市場實施「身分證自主分流」，呼籲身分證尾數雙號的民眾於周二、四、六買菜，身分證尾數單號者在三、五、日買菜，另外，清水市場即日起早上8點到中午12點禁止汽機車進入，以避免因空間不足造成群聚。

市場處表示，目前各市場視狀況提出不同管制措施，如板橋區針對黃昏市場管制時段禁止汽機車進入措施，將人車分流，讓實聯制更落實；金山區限制場內容留消費人數上限50人；三重區部分市場限縮市場設攤以降低人流等。

侯友宜今表示，最擔心傳統市場，因為防疫不是那麼好做，今天特別動用警察、義交全部稽查，要求市場自治會提出管理辦法。副市長劉和然表示，因29區市場差異性太大，先讓自治會做，未來這一個禮拜是加強稽查時間，也會再視情況滾動式調整。

經發局長何怡明表示，三重、蘆洲等區有開出稽查單，後續會追蹤複查，再看複查結果決定是否要求停業。稽查是針對個別攤商，經發局認為有些自治會跟攤商溝通後，覺得力有未逮，這部分會要求停業，自治會也能理解。

另外，板橋區民享街民有市場未能落實防疫，經過複查後仍無改善，明日起強制暫停營業3天，限期改善後才能重新營業。何怡明表示，民享市場是道路型市場，今天視察現場有50攤到70攤，因為沒有落實入口實聯制及禁止汽機車進入，才會要求休市。

身分證 林口 傳統市場 實聯制

延伸閱讀

防疫分流被批「做半套」！攤販怨配合的生意大傷 違規攤更賺

新北再開2處熱區防疫中心 侯友宜稱篩檢站監測是關鍵

新竹縣今起實施市場分流機制 竹北市場不見人潮

新北三區公所結合社區管委會 加強獨老弱勢關懷

相關新聞

新北林口、五股6處市場 實施身分證尾數分流管制

新北市政府昨日公告，要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，...

汐止市場整頓外攤防破口 管制出入口限人流

本土疫情升溫，許多確診足跡都到過傳統市場，成了防疫破口，而汐止區也有不少市場，其中金龍及中正老街市場外面的攤商如何管理落實防疫，也成了大問題，所以，今(1)日汐止區長、警分局長、里長就到了現場勘查，也決定封出入口管制進市場人數，減少群聚感染。

淡水五里熱區防疫中心 做整合平台徹底防疫

為加強防堵新冠肺炎疫情，新北市政府(1)日於淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施，將熱區防疫中心做為整合平台，徹底執行防疫工作。

防疫產品夯！ 汐止攤商防護面罩日賣四百個

疫情嚴峻，除了戴口罩，現在民眾出門也會再多加幾層防護，也讓現在防疫產品熱賣，因為，夏天到了，實在太過悶熱，現在許多民眾都買防護面罩取代護目鏡，汐止一個市場五金雜貨攤位防疫產品熱賣，防護面罩最多人買，一天就賣出四百個。

雙溪區公所分批居家辦公 市場限15人以下

雙溪區公所全約2/3的人力做分批輪流居家辦公，六月開始換至第二批人員，以避免公所人員跨區上班帶來的疫情風險，今(1)日起區公所也配合新北市府防疫政策，限制雙溪區綜合市場人數僅能低於15人，並管制的排隊動線，保障採買民眾的健康安全

市場人擠人憂群聚感染 北市議員籲分流採買、即時影像警示

雙北疫情嚴峻，全台防疫警戒三級，家中自煮頻率增加，市場購物反倒成了群聚場所。北市議員王鴻薇、許家蓓等人今天皆要求市場處協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。