新北林口、五股6處市場 實施身分證尾數分流管制

新北市政府昨日公告，要求轄內168處公私有市場及夜市自治會依市場特性，研議人流分流及管制措施，如無法落實防疫措施就休市，市場處表示，板橋、永和等各區市場皆宣導民眾依身分證尾數單雙號分流購買，目前僅林口及五股總計6處市場採強制實施分流購買制度。

目前林口區林口市場、林口徒步區、文化一、二路黃昏市場、福德黃昏市場全面採身分證分流管制；五股區五福黃昏市場則是每周六僅開放身分證末1碼為「雙號」及「0」入場買菜、周日僅開放身分證末1碼為單號民眾入場買菜，其他區市場目前以宣導為主，呼籲民眾採身分證尾數分流購買人潮，

淡水區長巫宗仁表示，6月2日起竹圍及清水傳統市場實施「身分證自主分流」，呼籲身分證尾數雙號的民眾於周二、四、六買菜，身分證尾數單號者在三、五、日買菜，另外，清水市場即日起早上8點到中午12點禁止汽機車進入，以避免因空間不足造成群聚。

市場處表示，目前各市場視狀況提出不同管制措施，如板橋區針對黃昏市場管制時段禁止汽機車進入措施，將人車分流，讓實聯制更落實；金山區限制場內容留消費人數上限50人；三重區部分市場限縮市場設攤以降低人流等。

侯友宜今表示，最擔心傳統市場，因為防疫不是那麼好做，今天特別動用警察、義交全部稽查，要求市場自治會提出管理辦法。副市長劉和然表示，因29區市場差異性太大，先讓自治會做，未來這一個禮拜是加強稽查時間，也會再視情況滾動式調整。

經發局長何怡明表示，三重、蘆洲等區有開出稽查單，後續會追蹤複查，再看複查結果決定是否要求停業。稽查是針對個別攤商，經發局認為有些自治會跟攤商溝通後，覺得力有未逮，這部分會要求停業，自治會也能理解。

另外，板橋區民享街民有市場未能落實防疫，經過複查後仍無改善，明日起強制暫停營業3天，限期改善後才能重新營業。何怡明表示，民享市場是道路型市場，今天視察現場有50攤到70攤，因為沒有落實入口實聯制及禁止汽機車進入，才會要求休市。