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雙溪區公所分批居家辦公 市場限15人以下

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區綜合市場限制入場僅能低於15人，並管制的排隊動線，保障採買民眾的健康安全。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區綜合市場限制入場僅能低於15人，並管制的排隊動線，保障採買民眾的健康安全。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區公所全約2/3的人力做分批輪流居家辦公，六月開始換至第二批人員，以避免公所人員跨區上班帶來的疫情風險，今(1)日起區公所也配合新北市府防疫政策，限制雙溪區綜合市場人數僅能低於15人，並管制的排隊動線，保障採買民眾的健康安全。

雙溪區公所人事室主任林玟娟表示，雙溪區公所的居家辦公已實施兩週，包括各課室，除指揮官、出納、清潔等人員外，全公所約2/3的人力做分批輪流居家辦公，這樣即使同仁有輕微感冒或不適症狀，都能免於跨區傳播的風險，也能確實保護到公所及區內居民。

雙溪區公所農經課課員林明憲表示，在接獲新北市府防疫政策後，因昨日週一市場公休，公所於今(1)日執行市場內限制容納15人以下的規定，並協請雙溪區綜合市場自治會協助張貼公告及管理，目前六月因有端午連假，請外地子孫或遊客避免跨區來到雙溪區，疫情期間應謹慎在家防疫，才能保護位在鄉下的老人家。

雙溪區 疫情

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