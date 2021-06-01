防疫產品夯！ 汐止攤商防護面罩日賣四百個

疫情嚴峻，除了戴口罩，現在民眾出門也會再多加幾層防護，也讓現在防疫產品熱賣，因為，夏天到了，實在太過悶熱，現在許多民眾都買防護面罩取代護目鏡，汐止一個市場五金雜貨攤位防疫產品熱賣，防護面罩最多人買，一天就賣出四百個。

疫情期間，許多攤商生意都大受影響，不過，一家市場裡的五金雜貨攤位前，採買民眾卻是一個接一個，本土疫情嚴峻，現在許多民眾認為戴口罩已經不夠，多一層防護，就能多一點保護，除了多戴幾層口罩，也有民眾加戴護目鏡，不過，現在防護面罩更多人買，尤其像是這款像是戴眼鏡的款式，似乎很熱銷，有民眾昨天買了，今天又來光顧，為家人多準備幾個。

民眾說昨天已經來買兩個，今天剛好有事去戶政事務所就又趕快來買，家裡先生、小孩可以用，也有民眾說，戴了面罩覺得好用，也比較安全，現在疫情嚴峻，出門都會穿長袖、戴口罩、手套、還有護目鏡，但是護目鏡呼吸時都會霧霧的，所以，才會來加買防護面罩比較好用。

來採買的民眾一次買兩個、三個或五個，也讓攤商夫婦幫民眾裝框的手幾乎沒停過，疫情期間，防疫產品熱賣，口罩架、還有防痛口罩帶等等，不少民眾上門挑，尤其這陣子防護面罩最多人買，以市場一個攤位來說，一天大概就能賣出四百個。

五金雜貨攤商說，小補而已啦，現在景氣不是很好做，現在來店裡的都是買防疫產品，一整間店都沒人要進去，都只在門口買面罩、護目鏡等防疫產品就走了，沒人進去店裡了。