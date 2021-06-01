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汐止市場整頓外攤防破口 管制出入口限人流

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍及中正老街市場外面的攤商將加強管制，減少群聚感染。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍及中正老街市場外面的攤商將加強管制，減少群聚感染。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，許多確診足跡都到過傳統市場，成了防疫破口，而汐止區也有不少市場，其中金龍及中正老街市場外面的攤商如何管理落實防疫，也成了大問題，所以，今(1)日汐止區長、警分局長、里長就到了現場勘查，也決定封出入口管制進市場人數，減少群聚感染。

汐止區長陳健民指出，傳統市場在這次的防疫上是一個很大的破口，很多採買時間會在同一時間湧入，所以，希望民眾要一次買足、不要逗留，同時也針對市場做整頓，要求公有市場外面的攤商在擺攤的時候，不可以超出紅線，也會規劃執行汽、機車，在上午時間禁止進入中正市場及金龍市場外攤的路上，還有在星期六、日人比較多的時候，會開始設點管制，也呼籲民眾必須配合相關防疫措施，並且盡量在星期二、三、四、五到市場採買，減少六、日人潮擁擠的時候，公有市場也一樣，會進行容納人數管制，請大家配合。

金龍里長陳美麗說，這陣子每天都有到市場去巡，基本上公有市場做的防疫措施都很落實，但是也發現，現在星期六、日買菜的人真的相當多，所以，區長、分局長都有來看要怎麼防疫，那因為這陣子疫情期間也說感染源最多的是在流動市場，所以，也呼籲大家盡量不要六日買菜、平日來買，因為，六日人多真的變成群聚，那今天也討論幾項措施，像是禁止汽機車進入還有管制人流，希望能夠減少感染源。

陳健民表示，看了之後，在人流管制的部分，在中正市場的外攤跟位於民族六街的金龍市場外攤，目前規劃是設五個進出口的管制，現場會有公所人員跟警力部署，原則上每個入口會計算進場的人數，如果超出的話，就要請民眾稍微等一下，等有民眾離開了，後續的民眾才能再進到市場裡頭買菜。

汐止 疫情 傳統市場

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