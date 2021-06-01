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淡水五里熱區防疫中心 做整合平台徹底防疫

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淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，做為整合平台，徹底執行防疫工作。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，做為整合平台，徹底執行防疫工作。 圖／紅樹林有線電視提供

為加強防堵新冠肺炎疫情，新北市政府(1)日於淡水區油車里活動中心成立「熱區防疫中心」，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施，將熱區防疫中心做為整合平台，徹底執行防疫工作。

淡水區長巫宗仁表示，熱區防疫中心分成、祕書組、警政、環保、宣傳及作業組，針對本區五個里，包括了，油車里、大庄、沙崙、崁頂以及文化五個里，進行三天升級實戰演練，落實八大執行措施，對此警分局也針對人潮易聚集處所加強巡邏，用警笛及車內廣播設備進行勸導。

針對熱區防疫作為，有停止所有聚會活動、市場加強人流管制、保持安全距離、走動式宣導、高頻率巡邏、熱區範圍全面大清消、非必要場所暫時停業、戶外回家戴口罩、減少採買次數，區長巫宗仁也強調淡水疫情有穩住，請大家不要驚慌，只要遵守防疫規定，保護自己，也保護別人，一定能渡過這一波疫情。

淡水 疫情

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