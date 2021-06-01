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台北通整合1922簡訊實聯制 超商賣場都可用

中央社 / 台北1日電

北市柯文哲今表示，台北通實聯制服務升級，即日起與中央1922簡訊實聯制整合，商家的QR Code一碼二用；北市府表示，已與各超商、賣場、百貨等近2000店家合作。

柯文哲今天下午在台北市防疫記者會上宣布台北通手機APP實聯制服務升級，在中央簡訊實聯制的基礎上精進，商家的QR Code一碼二用，民眾可以選擇台北通掃碼，以網路完成實聯登記，也可使用手機相機掃碼，以簡訊回傳1922。

柯文哲指出，台北通的優點是，商家申請的QRCode上會有店名與住址，方便識別，且中央的簡訊實聯一封成本約新台幣0.7元，若全台灣2300萬人一天傳一封，一個月就花費4.8億元，而台北通透過wifi會便宜很多，台北通更可以精確知道手機主人是誰。

北市府秘書長陳志銘表示，台北通實聯制服務範疇將不斷擴大，原先只能用於北市府所管轄公有場館，現在已拓展到7-11、全家、OK、萊爾富等超商，以及全聯、家樂福、好市多等賣場超市，還有SOGO、誠品、微風、新光三越等百貨公司，近2000個店家都可使用，一般商家也可申請自己的QR Code。

此外，陳志銘說，北市府9大短期紓困措施將採線上申辦，市民只要透過「市民服務大平台」網頁上的「COVID-19紓困專區」，結合台北通的身分識別功能，不用出門即可快速完成申辦。

北市資訊局長呂新科強調，台北通實聯制獲得行政院政務委員唐鳳許多指導與支持，與中央簡訊實聯制建立在同樣的技術框架與規格上，同樣相當重視民眾的個資保護，蒐集來的資料在28天後就會刪除。

實聯制 北市 制服 柯文哲

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