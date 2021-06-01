新北公布3.9萬劑疫苗分配結果 侯友宜：5天內打完

新北市在41萬劑AZ疫苗第2波配送中分得3.9萬劑，衛生局今日也公布分配狀況，其中2.6萬劑都給第一線醫護人員，1萬劑給市府、警消人員，另有3千劑給高風險第一線工作人員。市長侯友宜表示，會責成衛生局確保施打速度，預計5天內要打完。

衛生局指出，2.6萬劑施打對象包括急救責任醫院醫護人員、其他醫院及基層診所同仁、轄內集中檢疫所醫護及非醫護人員，和其他具職業登記醫護人員。

衛生局評估，在41萬劑AZ疫苗來台前，新北共有3.2萬名醫護人員需要打疫苗，先前來1.8萬加上這批3.9萬，初估能讓所有醫護人員都打到疫苗。

此外，新北市另分配1萬劑給警消、救護與相關第一線防疫人員，針對防疫旅館執行居家簡易工作的第一線人員則分配3千劑。

侯友宜表示，他今日到分局、衛生所等地視察施打情形，認為秩序良好，一切都符合中央規定，為確保第一線外勤同仁能更快打到疫苗，會請衛生局控管施打，在5天內打完這3.9萬劑疫苗。