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議員憂防疫專車不安全 新北：依規定沒有問題

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員戴瑋姍今在臉書指出，新北「北病南送」人數超過千位，但跟車的消防員只能坐在摺疊椅上，沒有固定、沒繫安全帶。圖擷自戴瑋姍臉書
新北市議員戴瑋姍今在臉書指出，新北「北病南送」人數超過千位，但跟車的消防員只能坐在摺疊椅上，沒有固定、沒繫安全帶。圖擷自戴瑋姍臉書

新北市議員戴瑋姍今在臉書指出，新北「北病南送」人數超過千位，但跟車的消防員只能坐在摺疊椅上，沒有固定、沒繫安全帶，應該租用合法的國道客運車輛。新北交通局指出，由於國道客運、遊覽車無法開窗，無法支援防疫專車，消防員能夠繫安全帶。

戴瑋姍指出，市區公車沒有副駕駛座，跟車的消防員安全有疑慮，且運送勤務是中長程，而非雙北市內跨區移動，公車設計不適合開上國道，高速行駛下引擎容易過熱，恐故障熄火。

交通局表示，北病南送是依照中央疫情指揮中心統一調度，雙北公車業者支援協助防疫專車任務，並將公車加裝防疫隔板或隔簾，區隔成前、後車廂，防疫隔簾前座位配有安全帶，提供隨車的消防救護員乘坐。

交通局說，車輛全部更換為原裝胎（高速胎），確保長途行駛高速公路的行車安全；另外衛生醫療單位要求防疫專車不能開冷氣空調，必須前、後能配合開窗避免傳染風險，目前的國道客運、遊覽車無法開窗。

交通局也說，為了提升防疫專車行車安全，已加裝車頭警示閃燈，並於車前、後LED跑馬顯示「防疫專車」、「敬請禮讓，新北謝謝您」等字句，專車上不論是乘客，還是隨車消防隊員、司機的生命安全，都是最優先的考量。

國道客運 公車 戴瑋姍

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