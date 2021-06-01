市場人擠人憂群聚感染 北市議員籲分流採買、即時影像警示

雙北疫情嚴峻，全台防疫警戒三級，家中自煮頻率增加，市場購物反倒成了群聚場所。北市議員王鴻薇、許家蓓等人今天皆要求市場處協助各市場、非公有零售市場、攤販集中場管控人流、落實實聯制，增加防疫人力，並訂定分流採購機制，避免疫情擴散。

市場處今回應，目前民生物資供應無虞，呼籲民眾「少去多買」、「一周採購兩次」，並要求各公有零售市場實施容留管制，以封閉部分出入口，並朝單一出入口限縮分流管制為原則，場內以容留人數3分之2為上限。

至於人流即時影像監控的部分，處長陳庭輝說，今天上午市政會議中，市長柯文哲已裁示觀傳局、警察局和市場處，針對攤販集中場熱點實施，以綠燈、黃燈與紅燈警示人潮狀況，民眾可自行決定是否前去，最快明天或後天就能落實。

王鴻薇表示，台北市內的各類市場，時有人潮擁擠現象，希望市場處能像「熱門景點區」設置影像播送，在熱門市場周遭也設置即時攝影，市場處可以即時監控，隨時要求市場自治會廣播警示，或是讓民眾能自行判斷是否前往。

許家蓓指出，北市傳統市場及賣場依舊湧現人潮，更成為確診者足跡。而其他地方政府針對市場祭出人流管制、落實實聯制，並呼籲民眾採「自主防疫分流」，依照身分證字號尾數分流到市場採買，即便呼籲民眾的效果有限，但市府也能自我宣示落實防疫。市場處身為主管機關，不應僅著重於公有市場之防疫，針對非公有市場、批發市場及攤販集中場之管理也應比照辦理。

議員林穎孟則認為，市府能依照身分證字號或門牌號碼，公告分流採買制度，避免市場群聚，包括基隆、台中、高雄都已公告，北市府卻只有呼籲「少去多買」、「一周採購兩次」。另外，針對不會使用電商平台的攤商與長者，市場處應積極與攤商、市場自治會溝通，研擬不進店取貨，結帳不接觸的防疫措施，提供附近居民宅配服務，落實社區防疫。

許家蓓還說，市府能夠向勞動局申請招募人力協助各市場辦理防疫工 作，薪資部分由勞動部就業安定基金全額支出，市場處應積極招募人力，透過多元管道宣傳職缺，吸引民眾報名，增加市場防疫人力。

陳庭輝坦言，已經和勞動部申請300人力，但目前只有4人報名，不如去年有70多人加入，目前就是讓市場處管理員、駐衛警與自治會幹部輪流負責防疫工作。陳庭輝認為，去年可能是因為失業關係，有民眾報名，今年因為疫情嚴重，確診數和死亡數都攀升不少，民眾害怕導致報名的人變少。

對此，在濱江市場擺攤的林先生認為，市府用呼籲的方式效果恐怕有限，如果強制以身分證字號尾數單雙號分流，除了可以減少人潮外，民眾還是可以一次買多一點，否則引發群聚感染，攤商也會害怕。