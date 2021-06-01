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土城傳統市場今起管制 人車分流人潮有下降
因應新北市府對傳統市場管制的新政策，土城警分局今與土城區公所指出，因確診足跡曾到過的延吉及瑞億傳統市場，將此二市場列為熱點，加強管制，每天早上9到11點禁止車輛進入，民眾進入市場前要戴口罩、測量體溫與消毒等防疫措施。
疫情下，傳統市場還是人潮眾多，許多確診足跡都曾到過傳統市場，為避免疫情擴散，各縣市政府都針對傳統市場祭出管制措施。新北市府宣布傳統市場管制作業方式授權168個市場自治會訂立，要落實人流管控、實聯制，警察會強力取締違規攤商，無法達到防疫標準就停業。
土城警分局今配合土城區公所管制延吉及瑞億傳統市場，強化市場管制，加強人車分流。自6月1日起每日上午9時至11時，在延吉及瑞億市場重要出入口執行車輛管制，嚴禁汽機車進入。
土城警分局表示，延吉市場及瑞億市場，是確診足跡曾到過的地方，人潮也眾多，因此將此2市場列為熱點。警方指出，傳統市場早上常湧入許多採買民眾，且周邊商家林立出入複雜，容易產生群聚狀況。
土城分局長周振安與土城區長陳國欽，今上午前往土城延吉市場視察及宣導，除提醒民眾注意防疫，也要求管理人員於管制時間內嚴禁汽機車出入，並落實嚴格執行人流管制、戴口罩、測量體溫與酒精消毒等防疫措施，藉由高強度措施達到降低疫情擴散。
警方指出，今實施下來確實看到人潮減少，民眾也都很配合防疫措施，到市場並無發現違規的情況。警方呼籲民眾，防疫期間應避免非必要的外出活動或集會，倘若外出一定要佩戴好口罩並保持社交距離等防疫措施。
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