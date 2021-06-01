民間企業挺防疫前線 捐贈新北消防百萬添購防疫物資
疫情在持續延燒之際，民間也有企業願意挺身而出，捐助第一線的防疫人員物資。尚禾亞康養國際集團去年曾捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢安裝，今年因疫情，則是捐贈100萬元給新北市消防局，用以購買防疫物資。新北市消防局長黃德清表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均的善舉，防疫物資對消防執勤同仁有莫大幫助。
尚禾亞康養國際集團表示，基於「取之於社會，用之於社會」的精神，捐贈100萬元給新北市政府消防局購置防疫物資，守護第一線消防人員執行防疫勤務的安全。
尚禾亞康養國際集團成立於民國104年，董事長陳玟均在集團成立時曾發願，如公司營運有成，每年將提撥部分盈餘進行公益，累積至今總金額已逾千萬有餘。尚禾亞康養國際集團去年捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢。
陳玟均近期聽聞消防人員擔負載送疑似及確診者重責，為保障第一線防疫人員安全，立即捐贈100萬元給新北消防局購置防疫物資，供消防人員使用。
消防局長黃德清表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均的善舉，防疫物資對消防執勤同仁有莫大幫助。在防疫期間，不論大量患者前往檢疫所的護送任務、到院前的緊急救護，均仰賴消防人員恪盡職責，站在防疫最前端，感謝陳玟均大力挹注防疫物資，讓第一線防疫人員做好自身防護，全力守護新北市民生命安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言