民間企業挺防疫前線 捐贈新北消防百萬添購防疫物資

疫情在持續延燒之際，民間也有企業願意挺身而出，捐助第一線的防疫人員物資。尚禾亞康養國際集團去年曾捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢安裝，今年因疫情，則是捐贈100萬元給新北市消防局，用以購買防疫物資。新北市消防局長黃德清表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均的善舉，防疫物資對消防執勤同仁有莫大幫助。

尚禾亞康養國際集團表示，基於「取之於社會，用之於社會」的精神，捐贈100萬元給新北市政府消防局購置防疫物資，守護第一線消防人員執行防疫勤務的安全。

尚禾亞康養國際集團成立於民國104年，董事長陳玟均在集團成立時曾發願，如公司營運有成，每年將提撥部分盈餘進行公益，累積至今總金額已逾千萬有餘。尚禾亞康養國際集團去年捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢。

陳玟均近期聽聞消防人員擔負載送疑似及確診者重責，為保障第一線防疫人員安全，立即捐贈100萬元給新北消防局購置防疫物資，供消防人員使用。