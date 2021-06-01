快訊

家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

民間企業挺防疫前線 捐贈新北消防百萬添購防疫物資

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導
尚禾亞康養國際集團捐贈100萬元給新北市消防添購防疫用品。記者王怡蓁／翻攝
尚禾亞康養國際集團捐贈100萬元給新北市消防添購防疫用品。記者王怡蓁／翻攝

疫情在持續延燒之際，民間也有企業願意挺身而出，捐助第一線的防疫人員物資。尚禾亞康養國際集團去年曾捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢安裝，今年因疫情，則是捐贈100萬元給新北市消防局，用以購買防疫物資。新北市消防局長黃德清表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均的善舉，防疫物資對消防執勤同仁有莫大幫助。

尚禾亞康養國際集團表示，基於「取之於社會，用之於社會」的精神，捐贈100萬元給新北市政府消防局購置防疫物資，守護第一線消防人員執行防疫勤務的安全。

尚禾亞康養國際集團成立於民國104年，董事長陳玟均在集團成立時曾發願，如公司營運有成，每年將提撥部分盈餘進行公益，累積至今總金額已逾千萬有餘。尚禾亞康養國際集團去年捐贈1萬個住宅用火災警報器給新北市弱勢。

陳玟均近期聽聞消防人員擔負載送疑似及確診者重責，為保障第一線防疫人員安全，立即捐贈100萬元給新北消防局購置防疫物資，供消防人員使用。

消防局長黃德清表示，非常感謝尚禾亞康養國際集團董事長陳玟均的善舉，防疫物資對消防執勤同仁有莫大幫助。在防疫期間，不論大量患者前往檢疫所的護送任務、到院前的緊急救護，均仰賴消防人員恪盡職責，站在防疫最前端，感謝陳玟均大力挹注防疫物資，讓第一線防疫人員做好自身防護，全力守護新北市民生命安全。

尚禾亞康養國際集團捐贈100萬元給新北市消防添購防疫用品。記者王怡蓁／翻攝
尚禾亞康養國際集團捐贈100萬元給新北市消防添購防疫用品。記者王怡蓁／翻攝

疫情 火災

延伸閱讀

強化基層警執勤防疫 桃園龍潭熱心男捐320護目鏡

新北1萬元急難慰助 5天近6千件申請案

屏縣加保防疫險 4396名防疫人員受惠

新北再獲3.9萬劑AZ 部分醫護打第2劑 警消施打率拚9成

相關新聞

民間企業挺防疫前線 捐贈新北消防百萬添購防疫物資

疫情在持續延燒之際，民間也有企業願意挺身而出，捐助第一線的防疫人員物資。尚禾亞康養國際集團去年曾捐贈1萬個住宅用火災警報...

新北1萬元急難慰助 5天近6千件申請案

新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，新北社會局統計，目前申請案件達到5970案。社會救助科長石玉麗說，由...

居家隔離缺物資 王欣儀：里長苦求助無門

台北市議員王欣儀接獲里長反映，有里民被居家隔離，但因為缺乏防疫及民生物資所以請求協助，里長幫向健康服務中心詢問，卻得到「...

疫情期間無法擺攤果菜市場進貨量少 業者找新銷售模式

全國疫情依然嚴峻，其中雙北市場採買族群被批可能成為防疫破口。台東縣有業者靈機一動，規畫蔬菜箱，按民眾所需食材配送或自取，...

防疫優先 新北800多處公園設施封閉至6月14日

國內疫情升溫，新北市景觀處表示，5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必...

鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

北台灣成為新冠肺炎疫情重災區，且根據新北衛生局統計，因疫情導致死亡的確診者年齡多介於60歲至90多歲。新北新聞局今起在C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。