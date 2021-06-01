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未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

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新北1萬元急難慰助 5天近6千件申請案

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，目前申請案件達到5970案，諮詢電話已有1961通。圖／新北社會局提供
新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，目前申請案件達到5970案，諮詢電話已有1961通。圖／新北社會局提供

新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，新北社會局統計，目前申請案件達到5970案。社會救助科長石玉麗說，由於中央6月3日才會公告紓困4.0相關作業細節，補助金額最高達3萬元，建議有需要民眾再等等，擇優申請。

新北因新冠肺炎疫情進入三級警戒，導致一般民眾家庭生活陷入困境，新北的急難慰助計畫不能與衛福部補助重複申領。新北設置0800-292929提供相關福利諮詢，截至昨天為止已有1961通諮詢電話。

石玉麗表示，衛福部的紓困4.0補助金額1萬元到3萬元不等，新北的急難慰助補助每戶1萬元，若先領新北補助可能會影響到申請衛福部的補助，建議去年曾申請中央補助者，再等幾天待中央公布後，再選擇申請補助的方式。

新北社會局的急難慰助計畫針對「肩負家中經濟重擔者」，因疫情導致公司歇業或暫時停工，又未能領取相關勞工補助或失業補助，導致全家生活陷入困境者。

社會局說，申請者必須是收入負擔家庭生活費3成以上，且家庭總收入分配到全家人口數，每人平均生活費低於最低生活費的2.5倍（3萬9000元），且全家包含存款、有價證券、汽車及投資等，每人每年未超過20萬元者，符合條件才可申請。

社會救助科長石玉麗說，申請時要檢附申請表、領款收據、存摺封面影本、戶口名簿；公司無薪假證明、失業證明或減少工時證明等3項擇1即可，線上申請可上新北社會局粉絲專頁掃描QR Code，同時提供懶人包參考。

新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，目前申請案件達到5970案，諮詢電話已有1961通。圖／新北社會局提供
新北5月27日推出急難慰助計畫，每戶最多補助1萬元，目前申請案件達到5970案，諮詢電話已有1961通。圖／新北社會局提供

新北 衛福部

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