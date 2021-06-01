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家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

居家隔離缺物資 王欣儀：里長苦求助無門

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王欣儀。圖／取自王欣儀臉書
台北市議員王欣儀。圖／取自王欣儀臉書

北市議員王欣儀接獲里長反映，有里民被居家隔離，但因為缺乏防疫及民生物資所以請求協助，里長幫向健康服務中心詢問，卻得到「他們現在也很頭痛，無法幫忙」的回覆，最後里長只好自行協助。對此，民政局指出，里長非在公衛體系中，且中央規定確診者與居家隔離者由公衛系統管理，也就是衛生局與各區健康服務中心，民政局會協助里長向健康中心反映。

北市府宣布，自5月31日起，專責防疫旅館住滿10天後，無症狀須居家隔離7天者以及55歲以下的無症狀陽性個案，需從確診日起開始居家隔離17天者，將會在到社區居家隔離，人數恐與日俱增。

王欣儀說，居家隔離者屬高風險族群，但其中有些長者可能不懂得如何叫外送、使用網購，如無人協助幫忙送物資、食物，外送人員也未必願意送上樓，另外或協助處理垃圾收運問題，難保不會有人涉險外出採買、丟垃圾，另協助送物資者若未做好防護措施，也有可能染疫，這些問題都有可能產生防疫破口。

另外，里長反映，常被里民質疑為何里長不知道確診者、居家隔離者名單？甚至有里長還因此被罵。大安區臥龍里長邱奕承說，因不會有人主動通知里長，他現在除了看到里幹事到居家檢疫者家送關懷包，其他的事都不知情，被民眾問的時候，完全不知道如何回答，也因此遭里民質疑什麼都不知道。

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