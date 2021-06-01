新北三區公所結合社區管委會 加強獨老弱勢關懷

疫情影響下，新北五股、八里、林口三區公所不僅加強對弱勢及獨老的關懷，也結合轄內社區管委會成立Line群等平台，讓公所能即時關懷民眾，民眾亦能即時通報需求。

國內疫情爆發衝擊許多弱勢家庭，新北市政府日前宣布防疫基金將支持弱勢，並增強29區公所實物銀行民生及防疫物資助弱勢，其中五股、八里、林口區公所更積極結合當地社區管委會，透過里政和Line群推動關懷和物資救助，以及視訊或語音醫療服務，讓社區長輩們的照顧不中斷，三區共計有345個社區受關懷。

林口區長藍品畯表示，公所除透過「幸福轉運讚」志工隊主動提供物資、定時關懷獨老及弱勢，也創設「守護林口大家庭」LINE社群保持與民眾的暢通管道，以解決疫情期間需求，並提供超過200家可外帶或外送商家名冊，目前已經有250社區、超過一萬民住戶加入。

另外，林口區公所也和衛生所合作，在疫情期間提供電話及視訊問診醫療服務，並於通訊診療後至診所過健保卡領藥，藉此減少民眾前往醫療院所及停留的時間，目前已經有超過13間診所加入。

林口童話世紀社區總幹事李晋輝說，近來疫情關係，管委會比起以往更加強對社區內弱勢、長者的關懷及協助，公所物資送達時，社區也都會依照防疫措施消毒後再親送至關懷戶。

八里區長陳炳仲表示，疫情期間加強電話慰問轄內獨老及弱勢，並啟動「幸福八里獨老關懷計畫」，將社區管委會幹部加入關懷網絡，可即時通獨老弱勢情形，公所就能即刻了解，並提供物資或幫忙申請社服津貼。另外，公所也與社區管委會成立「八里社區疫點通」LINE社群，全區125社區已加入95個，加入達成率76%。

五股區公所區長洪崇璉表示，疫情持續下，弱勢民眾越來越辛苦，現在雖然有很多防疫工作要執行，但他們也同時成立關懷小組，對弱勢及獨老關懷的腳步不停歇，並依個案狀況，以公所設置實物銀行提供物資急難救助。