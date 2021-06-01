北市建置傳統市場即時影像 人潮上網看得到

傳統市場防疫亮紅燈，台北市長柯文哲今天拍板，將比照熱門景點，建置傳統市場即時影像系統。市場處表示，名單正彙整中，以濱江市場等道路範圍的攤販集中場為優先。

為避免傳統市場成為防疫破口，基隆市率先實施依身分證字號尾數的分流管制，柯文哲雖認為市場和商圈的人流仍太多，但僅呼籲民眾自主配合，少去多買、每週2次，同時協調市場自治會輪流停攤，暫不考慮跟進身分證字號尾數分流法。

北市市場處昨天提出進一步管制措施，要求各公有零售市場今天起實施容留管制，以封閉部分出入口、朝單一出入口限縮分流為原則，場內以容留人數2/3為上限，並要求販售生鮮食品的公有零售市場，下午4時前收市。

為加強防疫，柯文哲今天上午決議，將比照熱門景點，提供傳統市場即時影像，讓民眾可在家掌控市場人流，責成市場處挑選適合地點、警察局提供CCTV影像、觀傳局整合系統提供平台。

市場處副處長高群荐表示，因濱江市場、士林市場、木新市場等道路範圍的攤販集中場，人流擁擠程度較難控制，所以初步優先挑選此類攤販集中場試行即時影像系統，確切名單待柯文哲確認。

觀傳局表示，已與市場處核對名單，正與警局協調提供監視器畫面，會以最快速度上線。