快訊

疫苗民怨讓蔡英文親上前線 是成功拆彈還是引爆更大怒火？

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進？

北市建置傳統市場即時影像 人潮上網看得到

中央社 / 台北1日電

傳統市場防疫亮紅燈，台北市長柯文哲今天拍板，將比照熱門景點，建置傳統市場即時影像系統。市場處表示，名單正彙整中，以濱江市場等道路範圍的攤販集中場為優先。

為避免傳統市場成為防疫破口，基隆市率先實施依身分證字號尾數的分流管制，柯文哲雖認為市場和商圈的人流仍太多，但僅呼籲民眾自主配合，少去多買、每週2次，同時協調市場自治會輪流停攤，暫不考慮跟進身分證字號尾數分流法。

北市市場處昨天提出進一步管制措施，要求各公有零售市場今天起實施容留管制，以封閉部分出入口、朝單一出入口限縮分流為原則，場內以容留人數2/3為上限，並要求販售生鮮食品的公有零售市場，下午4時前收市。

為加強防疫，柯文哲今天上午決議，將比照熱門景點，提供傳統市場即時影像，讓民眾可在家掌控市場人流，責成市場處挑選適合地點、警察局提供CCTV影像、觀傳局整合系統提供平台。

市場處副處長高群荐表示，因濱江市場、士林市場、木新市場等道路範圍的攤販集中場，人流擁擠程度較難控制，所以初步優先挑選此類攤販集中場試行即時影像系統，確切名單待柯文哲確認。

觀傳局表示，已與市場處核對名單，正與警局協調提供監視器畫面，會以最快速度上線。

傳統市場 柯文哲 觀傳局

延伸閱讀

柯文哲籲打疫苗解決疫情 盼中央以國家利益為重

不跟進市場身分證尾數 柯文哲：訴諸國民素質比警棍有效

再配5.6萬劑疫苗 柯文哲：對象一至三類一周內打完

北市防疫記者會更有料 3原因柯P勝出

相關新聞

防疫優先 新北800多處公園設施封閉至6月14日

國內疫情升溫，新北市景觀處表示，5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必...

疫情期間無法擺攤果菜市場進貨量少 業者找新銷售模式

全國疫情依然嚴峻，其中雙北市場採買族群被批可能成為防疫破口。台東縣有業者靈機一動，規畫蔬菜箱，按民眾所需食材配送或自取，...

鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

北台灣成為新冠肺炎疫情重災區，且根據新北衛生局統計，因疫情導致死亡的確診者年齡多介於60歲至90多歲。新北新聞局今起在C...

9家惜食分享餐廳 加入外送

隨著疫情延燒，不少人如今只敢待在家，外送成為日常生活一環，新北市農業局昨天表示輔導的9家惜食分享餐廳加入外送行列，讓原先...

北市機動快篩站成軍 熱區試辦

新冠疫情持續，台北市昨新增122例確診，市長柯文哲說，目前台北市沒有四級封城風險，儘管數字有慢慢下降，但分佈區域不僅萬華...

18個窗口 新北大型疫苗接種站啟用

新北市昨天超前部署，啟用首座大型疫苗接種站，有18個接種窗口可同時使用，附近並有大型停車場供百輛汽機車停放，市長侯友宜表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。