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疫情期間無法擺攤果菜市場進貨量少 業者找新銷售模式

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
疫情期間無法擺攤，果菜市場進貨量少，業者找「蔬菜箱」等新銷售模式。記者施鴻基／攝影
疫情期間無法擺攤，果菜市場進貨量少，業者找「蔬菜箱」等新銷售模式。記者施鴻基／攝影

全國疫情依然嚴峻，其中雙北市場採買族群被批可能成為防疫破口。台東縣有業者靈機一動，規畫蔬菜箱，按民眾所需食材配送或自取，減少群聚接觸。坊間也有許多小農利用類似模戈運作，在無法擺攤期間，尋找新銷售管道。

疫情賞前，到市場買菜的民眾稍有減少，但民生需求依然存在，台東是農業縣，許多蔬果無處可去，坊間部分小農透過LINE群組和臉書社團網路銷售；較大規模的業者則規畫蔬菜箱宅配到府。

台東果菜公司業務課長陳志榮說，在疫情期間，因無法擺攤，本地蔬果進貨量約少1到2成，西部產區先缺水後淹水，葉菜類至少漲了5成，連本地先前崩盤的高麗菜都回升，但產季已近尾聲，在崩盤時，台東有農民把高麗菜放在田裡請民眾自行採收，上月初每公斤批發僅12元，但最近已漲到24元。

台東松富物流董事謝佩錡說，疫情嚴重，民眾都盡量避免群聚，她曾是營養師，出售的蔬果都曾調配過，且定期更換品項，以免民眾吃膩，目前銷售情況還不錯。

「即使不能到市場，還是希望有新鮮蔬果可吃。」林姓消費者表示，一次一箱約為1周的量，也還在蔬果保鮮期內，感覺剛剛好。在平常這麼買蔬果當然比較麻煩，可是現在疫情嚴重，能少出門就盡量少出門，一切防疫優先，以免因為貪吃染疫。

疫情 台東 高麗菜

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