防疫警戒難營業 新北議員促助外送、電商

全台三級警戒延至6月14日，禁止餐廳內用也同樣延長，新北市議員羅文崇指出，新北應協助店家成立電商或是外送平台，幫業者度過難關。新北經發局指出，去年就協助1734家店家上架外送平台，另也為市場建立網購平台，今年交易金額大幅上升。

雙北市5月15日就進入三級警戒，預計延長至端午節後，屆時雙北就長達1個月低度活動、高度管制，不少店家也因為無生意乾脆關門，不過隨著警戒時間延長，店家恐無法長時間沒生意，但又擔心營業卻沒人上門消費。

羅文崇說，疫情升溫讓不少店家參與外送平台或線上平台後，但光是負擔上架費、外送等等抽成都高達35%以上，夜市商圈等小本經營的商家幾乎無法生存，新北應協助各商圈，透過委辦方式讓外送業者、店家取得平衡。

羅文崇表示，像是樂華夜市去年就成立自己的外送平台，可以一次點多家夜市內的美食，而經發局去年協助120家業者輔導申請外送平台，但只有補助每家店5000元申請Foodpanda等外送平台，店家事後仍要被外送平台抽成。

新北經發局表示，去年規劃預算60萬協助120家店上架外送平台，不過最後共協助上千家店家上架，創造1億9000萬的營業額，補助5000元市讓店家減輕負擔，但抽成回歸市場機制，外送平台會與店家個別專案，抽成部分可能不一樣。

新北經發局指出，新北也為各公有市場建構「來新北逛菜市」平台，海鮮、肉品、餅乾應有盡有，也推出端午節活動祭出優惠，在家邊防疫也能買菜，今年1月截至5月25日為止，成交件數比去年同期增加1.4倍，成交金額也增加2倍。