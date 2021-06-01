快訊

國產署收回土地？三軍軍官俱樂部今宣布熄燈歇業

病毒為什麼容易在傳統市場爆發？醫曝4原因是關鍵

防疫優先 新北800多處公園設施封閉至6月14日

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
景觀處表示，公園每天都會進行2次以上的清消，有確診者足跡的公園也會加強清消或整場封閉。圖／新北市景觀處提供
景觀處表示，公園每天都會進行2次以上的清消，有確診者足跡的公園也會加強清消或整場封閉。圖／新北市景觀處提供

國內疫情升溫，新北市景觀處表示，5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必要通道供通行，預計施行至6月14日止，公園每天都會進行2次以上的清消，有確診者足跡的公園也會加強清消或整場封閉。

景觀處說明，針對新北轄內公園，共計超過800多處民眾易聚集的公共設施已封閉暫停使用，包含遊具、體健設施與涼亭等，另外有新北市全場域封閉公園總計有70處，以板橋區為例，包含望月公園、四維公園、玫瑰公園、幸福綠地、懷石公園、仁化綠地、

雙十廣場、音樂公園、八德公園、中山公園，景觀處每周五都會更新最新名單，民眾可上景觀處網站查詢。

景觀處呼籲，家長暫不要帶兒童前往公園遊戲，可在家裡做做親子瑜珈放鬆身心及舒展筋骨，或是種植小盆栽體驗當小小農夫的樂趣，若有必要外出時須全程配戴口罩。

盆栽 疫情

延伸閱讀

柯批新北疫苗快篩站亂撒錢 侯友宜：1站2用不浪費

新北瑞芳區某醫院男到院前死亡 衛生局證實採驗確診

鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

接觸確診者員警自主健康管理 新北：公假不扣薪

相關新聞

防疫優先 新北800多處公園設施封閉至6月14日

國內疫情升溫，新北市景觀處表示，5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必...

鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

北台灣成為新冠肺炎疫情重災區，且根據新北衛生局統計，因疫情導致死亡的確診者年齡多介於60歲至90多歲。新北新聞局今起在C...

9家惜食分享餐廳 加入外送

隨著疫情延燒，不少人如今只敢待在家，外送成為日常生活一環，新北市農業局昨天表示輔導的9家惜食分享餐廳加入外送行列，讓原先...

北市機動快篩站成軍 熱區試辦

新冠疫情持續，台北市昨新增122例確診，市長柯文哲說，目前台北市沒有四級封城風險，儘管數字有慢慢下降，但分佈區域不僅萬華...

18個窗口 新北大型疫苗接種站啟用

新北市昨天超前部署，啟用首座大型疫苗接種站，有18個接種窗口可同時使用，附近並有大型停車場供百輛汽機車停放，市長侯友宜表...

汐止熱區防疫中心成立 強化清消、宣導

本土疫情嚴峻，新北市在各區陸續成立熱區防疫中心，今(31)日再增加4處，其中汐止區選在中興市民活動中心設立，包括週邊北峰、金龍、福德等七個里，主要工作除了加強防疫宣導，也將增加環境消毒的力度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。