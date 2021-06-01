防疫優先 新北800多處公園設施封閉至6月14日
國內疫情升溫，新北市景觀處表示，5月15日起封閉民眾容易聚集之公園設施，包含遊具、體健設施與涼亭等，對防疫熱區公園僅留必要通道供通行，預計施行至6月14日止，公園每天都會進行2次以上的清消，有確診者足跡的公園也會加強清消或整場封閉。
景觀處說明，針對新北轄內公園，共計超過800多處民眾易聚集的公共設施已封閉暫停使用，包含遊具、體健設施與涼亭等，另外有新北市全場域封閉公園總計有70處，以板橋區為例，包含望月公園、四維公園、玫瑰公園、幸福綠地、懷石公園、仁化綠地、
雙十廣場、音樂公園、八德公園、中山公園，景觀處每周五都會更新最新名單，民眾可上景觀處網站查詢。
景觀處呼籲，家長暫不要帶兒童前往公園遊戲，可在家裡做做親子瑜珈放鬆身心及舒展筋骨，或是種植小盆栽體驗當小小農夫的樂趣，若有必要外出時須全程配戴口罩。
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