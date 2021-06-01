防疫不敢外出新 北動保處3妙招解決毛孩如廁問題

本土疫情升溫，近期新北市動保處接獲非常多飼主詢問，家中毛寶貝有外出如廁需求，無法在家中地點大小便，造成很大困擾，動保處提供3妙招，包含觀察寵物行為、給予愛的鼓勵及掌握作息時間，就可以解決寵物如廁問題，飼主也能安心居家做防疫。

近日疫情延燒，動保處1天內接獲數十通詢問電話，民眾表示待在家做防疫，毛寶貝卻有每天外出上廁所需要，上廁所問題變成很多飼主夢魘，尤其一打開房門時，發現毛寶貝屎尿沾滿家具跟床單更令人抓狂。

動保處提供訓練小撇步，透過循序漸進方式，讓毛寶貝能習慣在固定地點上廁所，解決寵物隨地便溺問題。第一：「觀察行為」，毛寶貝較常排泄的時段為剛睡醒、吃完飯或是口渴喝水後，在要如廁前會在家中四處行走，貼著地板與角落不停嗅聞，在準備如廁的地方繞行、繞圈圈等行為，飼主觀察到這些行為時，將寵物帶到想讓牠如廁的地點如廁所，並鋪上尿布墊或報紙等物品。

第二：「給予愛的鼓勵」，當寵物在正確地點上廁所的當下，應立即給予鼓勵，如讚美的語氣或摸頭等，盡量不要給予零食，避免寵物產生錯誤連結，並可以透過放有氣味的物品讓寵物習慣；如果寵物未在尿布墊等地點上廁所，切勿不可以打罵方式糾正，反而會因為打罵而產生恐懼，更容易造成亂大小便。

最後一步「掌握作息時間」，透過記錄寵物排便時間及行為掌握規律作息，逐漸修正帶寵物上廁所時間及地點，家人也要一起嚴格執行，不可不同標準，讓毛寶貝無所適從。

動保處表示，訓練寵物如廁可減少外出機會，透過居家訓練也可以讓寵物定點如廁，除方便照顧外，也可以讓飼主與毛寶貝感情增溫，飼主在家就能當寵物訓練師。疫情期間，飼主應做好自身清潔，接觸寵物前後應做好洗手消毒動作，並避免親吻等親密接觸，保護牠也保護自己。