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北市公有市場容留管制上路 未見採購人潮

中央社 / 台北1日電

北市政府為強化三級防疫措施，要求公有零售市場實施容留管制和提前收市措施，今天首日上路，可見嚴格執行單一出入口防疫措施，場內也未見採購人潮。

為持續強化新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）三級防疫措施，台北市市場處再提「市場防疫提升計畫」，包括容留管制和提前收市2項措施，並呼籲民眾以「少去多買、每週兩次」為採買原則。

記者今天實際走訪中山區一間公有零售市場，原有的多個出入口均已拉下鐵門關閉，只留單一出入口進行限縮分流管制，工作人員也嚴格執行消費者入內要實聯制、量體溫、酒精消毒、佩戴口罩和保持社交距離等防疫措施。

隨著規劃動線走入市場發現，實際營業攤商數約一半，消費者人數也不多，大家都戴好口罩並保持距離，購物完畢便離開市場。

口罩 北市 社交距離

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