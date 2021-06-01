鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

北台灣成為新冠肺炎疫情重災區，且根據新北衛生局統計，因疫情導致死亡的確診者年齡多介於60歲至90多歲。新北新聞局今起在CH3公用頻道，每天下午轉播新北的防疫記者會，讓不會使用網路的長輩，可透過電視掌握防疫資訊。

全國三級防疫警戒並停課至6月14日，新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「停課不停學」、「防疫動健康」等線上教學影片，上周起業者自主測試轉播新北防疫記者會，今起正式轉播。

新北新聞局指出，考量到部分長輩不會用網路收看記者會，新北市有線電視系統業者已利用CH3公用頻道，提供最新防疫資訊及疫情變化訊息，轉播時間為每日下午3點或4點，配合記者會的時間。

另外去年4月1日起，新北市府就與線電視系統台業者，在CH3公用頻道推出「停課不停學」線上學習方案，種類包含國小自然科學及數學科等課程，每周一至周五早上9點首播，下午2點及晚上7點重播。

除了兒童族群外，新北也因為疫情暫時關閉銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點、國民運動中心等活動據點，學校運動場、公園也都禁止群聚運動，CH3公用頻道推出「防疫動健康」的運動健身影片，讓長輩在家跟著運動。