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鎖定看電視長輩給防疫資訊 新北CH3頻道轉播記者會

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「防疫動健康」線上教學影片，讓長輩在家跟著運動。圖／新北社會局提供
新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「防疫動健康」線上教學影片，讓長輩在家跟著運動。圖／新北社會局提供

北台灣成為新冠肺炎疫情重災區，且根據新北衛生局統計，因疫情導致死亡的確診者年齡多介於60歲至90多歲。新北新聞局今起在CH3公用頻道，每天下午轉播新北的防疫記者會，讓不會使用網路的長輩，可透過電視掌握防疫資訊。

全國三級防疫警戒並停課至6月14日，新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「停課不停學」、「防疫動健康」等線上教學影片，上周起業者自主測試轉播新北防疫記者會，今起正式轉播。

新北新聞局指出，考量到部分長輩不會用網路收看記者會，新北市有線電視系統業者已利用CH3公用頻道，提供最新防疫資訊及疫情變化訊息，轉播時間為每日下午3點或4點，配合記者會的時間。

另外去年4月1日起，新北市府就與線電視系統台業者，在CH3公用頻道推出「停課不停學」線上學習方案，種類包含國小自然科學及數學科等課程，每周一至周五早上9點首播，下午2點及晚上7點重播。

除了兒童族群外，新北也因為疫情暫時關閉銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點、國民運動中心等活動據點，學校運動場、公園也都禁止群聚運動，CH3公用頻道推出「防疫動健康」的運動健身影片，讓長輩在家跟著運動。

新聞局指出，防疫運動健身影片，每日上午8點及下午3點在CH3公用頻道播出，內容包括「自癒力、肌耐力、甩活力、護身力」。新聞局長蔣志薇說，感謝業者協助，讓民眾能看電視學習、運動與掌握疫情變化及政策。

新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「停課不停學」線上教學影片。圖／新北新聞局提供
新北市13家有線電視系統台業者於CH3公用頻道推出「停課不停學」線上教學影片。圖／新北新聞局提供
新北新聞局今起在CH3公用頻道，每天下午轉播新北的防疫記者會，讓不會使用網路的長輩，可透過電視掌握防疫資訊。圖／新北新聞局提供
新北新聞局今起在CH3公用頻道，每天下午轉播新北的防疫記者會，讓不會使用網路的長輩，可透過電視掌握防疫資訊。圖／新北新聞局提供

疫情 記者會

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