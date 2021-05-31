台北市公有市場、超市、大賣場 6月1日起實施人流管制

因應市場採買民眾聚集仍多，台北市市場處提出「市場防疫提升計畫」，包括「容留管制、提前收市」兩項措施。從6月1日開始，北市府要求各公有零售市場實施容留管制，封閉部分出入口，朝單一出入口限縮分流管制為原則，場內以容留人數三分之二為上限，如人潮超過上限，則暫停開放民眾入場；另外，超市、大賣場同樣實施人流管制、總量控管。

市長柯文哲呼籲，市民一周採買兩次就好，市場自治會也自主減攤，北市產發局也提出強化三級防疫措施，包括容留管制、提前收市、少去多買、每周兩次。

市場處表示，為持續強化三級防疫，市場處再提出「市場防疫提升計畫」，包括「容留管制、提前收市」兩項措施，呼籲民眾減少前往市場採買的次數，以「少去多買、每周兩次」為原則，希望減少前往市場的人潮，降低感染風險。

市場處現階段除強制要求實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離、飲食攤一律採外帶或外送提供餐食外。從6月1日起，北市府也要求各公有零售市場實施容留管制。

另外，為減少民眾逗留市場增加染疫風險，販售生鮮食品的公有零售市場每日營業時間也調整至下午4時完成收市。

市場處呼籲民眾前往超市、大賣場及市場採購時，務必佩戴口罩，並配合實聯制、量體溫、保持社交距離等防疫措施，另為共同維護現階段醫療機關及政府防疫工作成效，建議民眾少去多買，1周最多採買2次，以期盡早恢復正常生活。