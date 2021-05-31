北市市場防疫再提升 6月起實施容留管制
為持續強化三級防疫措施，台北市市場處今晚說，6月起要求公有零售市場實施容留管制，場內容留人數2/3為上限，並呼籲「少去多買、每週兩次」採買原則。
市場處晚間發布新聞稿表示，為持續強化三級防疫措施，再提出「市場防疫提升計畫」，包括「容留管制」和「提前收市」2項措施，同時呼籲民眾減少前往市場採買的次數，以「少去多買、每週兩次」為原則，以降低感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）風險。
現階段除強制要求實施實聯制、量體溫、佩戴口罩、保持社交距離、飲食攤一律採外帶或外送提供餐食外，市場處說，明天起要求各公有零售市場實施容留管制，以封閉部分出入口，並朝單一出入口限縮分流管制為原則，場內以容留人數2/3為上限，若人潮超過上限，則暫停開放民眾入場。
另外，超市、大賣場同樣實施人流管制、總量控管。
市場處指出，另為減少民眾逗留市場增加染疫風險，販售生鮮食品的公有零售市場每日營業時間調整至下午4時完成收市。
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