疫情中顯現正能量 餐廳老闆感受濃濃台灣人情味

來自中國東北的楊波結婚後來台開餐廳，近來疫情升溫，餐廳生意清淡，房東獲悉後免掉後2個月的租金，有攤商還送他豬肝豬血，讓楊波感受到濃濃的台灣人情味。

46歲的楊波來自中國東北，16歲起拜師學習廚藝，6年後出師，在家鄉工作多年，5年前認識一名笑到很甜的台灣女孩，展開追求，成了現在的老婆。楊波也毅然決然離開家鄉，到台灣生活。

他表示，一開始在台灣身上沒什麼錢，「靠老婆養活我」，自己當個廚師、照護員，2年前才在台北市開了餐廳，專做東北及北韓特色料理，展現30年的好手藝。

堅持品質的楊波一開始不做外送，他認為菜餚都有最佳品嚐時間，在店內可以在最好的時間將菜端到客人的桌上，外送會受到各種因素影響，菜的味道會差很多。也因為楊波的堅持，餐廳的生意越來越火紅。

楊波說：「疫情還沒那麼嚴重時，沒有提前1週到10天來訂，基本上沒有位子。」今年4月時，位子已經訂到6月中。

沒想到，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情日漸升溫，楊波餐廳生意掉了8成，剩下2成還是受到老顧客照顧，有些老顧客會專程到餐廳外帶。楊波表示，有些高雄、花蓮的顧客沒辦法外帶，打電話鼓勵他，要他一定要堅持住，並要求宅配。

餐廳生意一落千丈，餐廳只剩楊波與他的寵物大白鵝，楊波繳交5月房租時，房東告訴他，6、7月的房租不用繳了，「之後有什麼問題再跟他說」，先度過這個難關。讓楊波感受到滿滿的正能量。

不僅如此，楊波前幾天到市場買菜，賣肉的攤商送他豬肝、豬血，跟他說：「現在日子不好過，加減賺一點，多少有點幫助」，讓楊波十分感動。

雖然餐廳週一公休，餐廳桌上、冰箱旁還是擺滿訂購的菜單，傍晚還要出門送餐。楊波一邊做料理，一邊大讚台灣的人情味。

楊波說，他覺得正能量對社會是有幫助的，在疫情嚴重的情況下應減少負面批評，「人與人之間多溝通一點，互相諒解一點，多傳遞愛的能量，就OK了！」

楊波表示，他的最愛的老婆在台灣，現在又體驗到台灣的人情味，「全世界讓我來選，我肯定會選台灣」。