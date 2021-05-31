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彰化65歲男疑去過北部阿公店染疫 還獨自開車跑遍半個台灣

接觸確診者員警自主健康管理 新北：公假不扣薪

中央社 / 新北31日電

新北市近期陸續有員警確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ），匡列數百人篩檢，但僅要求居家自主健康管理。警方說，將比照居家隔離規定，一律給公假，不會扣薪。

新北市政府警察局今天發布新聞稿表示，新北市共有7917名員警，在分局接連傳出有人染疫消息後，第二批「新北警察專用疫苗」逾8000劑疫苗，預計6月1日分批送達，已協調各區衛生所規劃分梯次，主動至各單位為同仁施打，力拚100%接種。

不過，有基層員警向中央社記者指出，陸續有同仁確診，卻沒有開立居家隔離通知書給接觸者，而是要求居家自主健康管理，導致無法申請相關保險，甚至可能影響自己的假和薪水，也恐成防疫破口。

新北市警察局表示，因近期醫療量能緊繃，實務上確實有發現居家隔離通知書遲到的狀況，因此才會要求同仁先行居家自主健康管理，但比照居家隔離規定，包括不能外出等。

警方說，為第一時間快速防堵疫情，只要同仁出現疑似症狀，就會要求其接受快篩，並擴大匡列篩檢，同時依個案等待篩檢結果時間，從寬認定給予天數不等的公假，不會影響同仁的權益。

居家隔離 警察 新北

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