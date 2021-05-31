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專責計程車、防疫計程車不同？ 黃珊珊：是兩種車隊

聯合報 / 記者潘才鉉林麗玉胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊表示，專責計程車是為因應許多快篩陽性民眾的運輸需要，與過去防疫計程車是兩種不同的車隊。圖／台北市政府提供
台北市副市長黃珊珊表示，專責計程車是為因應許多快篩陽性民眾的運輸需要，與過去防疫計程車是兩種不同的車隊。圖／台北市政府提供

北市府今說明確診者在家移出安置計畫，其中確診者移出，主要分為由救護車、專責計程車接送。媒體詢問，民間募集到專責計程車，其任務跟防疫計程車有何差別？台北市副市長黃珊珊表示，專責計程車是為因應許多快篩陽性民眾的運輸需要而設立，與過去防疫計程車是兩種不同的車隊。

在家移出安置計畫分為三類，其中輕症者、55歲以上、55歲以下但有慢性病患者，均透過專責計程車接送。黃珊珊表示，專責計程車任務明確，就是要運送快篩陽性的民眾或確診個案，可以從快篩站到集中檢疫所，又或是從快篩站返家，甚至是有就醫需求也是搭乘專責計程車。

黃珊珊表示，過去的防疫計程車，僅作為提供從國外回來的民眾，前往居家檢疫的運輸工具，因此，專責計程車使用的防護較為高級，兩者是不同的車隊，專責計程車目前為止數量也從本來的30輛車，已徵用到40輛車。

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