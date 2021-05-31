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汐止熱區防疫中心成立 強化清消、宣導

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止熱區防疫中心在中興市民活動中心設立，除加強防疫宣導，也增加環境消毒的力度。 圖／觀天下有線電視提供
汐止熱區防疫中心在中興市民活動中心設立，除加強防疫宣導，也增加環境消毒的力度。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情嚴峻，新北市在各區陸續成立熱區防疫中心，今(31)日再增加4處，其中汐止區選在中興市民活動中心設立，包括週邊北峰、金龍、福德等七個里，主要工作除了加強防疫宣導，也將增加環境消毒的力度。

汐止區長陳健民表示，汐止的熱區防疫中心今天在中興市民活動中心成立，這是依據新北市政府熱區防疫計劃執行，最主要的用意是加強環境清潔消毒、加強稽查、加強宣導，以中興里為中心，包括湖光、金龍、北峰、康福、興福及福德共七個里，在汐止算是人口、店家密集的區域，透過這種方式實施落實防疫，因為，人多、商業行為多，相對的風險比較高，透過每天加強消毒，對整個社區防疫是有幫助的。

中興里長蔡振國說，成立熱區防疫中心會每天消毒，也加強宣導防疫，包括出門戴口罩、餐飲都要外帶等等，對於防疫是有幫助的，不過，從昨天宣佈要成立熱區防疫中心後，里民電話就接不完，也一直傳出是不是也會有快篩站，真的很困擾，因為，根本就沒有，希望里民做好自身防疫工作，不要再亂傳。

汐止 新北

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