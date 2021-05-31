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汐止防疫人員忙翻 長青里長送暖心茶葉蛋

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里長陳建興送上暖呼呼的茶葉蛋，為清潔隊員加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長陳建興送上暖呼呼的茶葉蛋，為清潔隊員加油打氣。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情延燒，防疫人員真的很辛苦，汐止區的長青里長茶葉蛋小有名氣，這次也做了幾千顆茶葉蛋，要送給第一線的防疫人員，除了消防隊、派出所，疫情期間清潔隊人員也忙著大街小巷消毒，所以，長青里長陳建興今(31)日特地送上暖呼呼的茶葉蛋，為他們加油打氣。

長青里長陳建興指出，自從本土疫情爆發，汐止清潔隊就展開一輪又一輪的環境消毒工作，再加上原本清運垃圾的工作，真的忙翻了，所以，今天特地親自下山送茶葉蛋，感謝辛苦的清潔隊員。

陳建興表示，防疫期間各單位都很辛苦，所以，這陣子也持續在做蛋，上星期已經送了長青消防分隊、衛生所、公所，今天排了清潔隊、派出所，會持續做下去，因為大家防疫真的很辛苦，目前已經送了總共四百顆，會持續供應，希望能比去年的六千多顆還要多，共同關懷第一線的防疫人員。

汐止清潔隊領班陳先生說，防疫期間同仁都非常忙，也很感謝里長及各界送的物資關心鼓勵，真的很謝謝大家。

茶葉蛋 汐止 疫情

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