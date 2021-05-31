碰疫情萬里里辦公室喬遷 不辦儀式直接啟用

萬里老街瑪鋉路上的萬里里辦公室，目前是鐵門沒有開，原來是里長王傑倫將辦公室搬遷到瑪鋉溪旁的瑪鋉下街上，因搬遷恰好碰上疫情嚴峻，為守護防疫，沒有舉辦搬遷儀式，低調在新辦公室啟用辦公，民眾若是要找里辦公室洽公，千萬不要跑錯位置。

萬里里長王傑倫說，過去在瑪鋉路上的辦公室，洽公與辦公空間都太小，所以一直都在尋找一個大一點的空間，新的辦公室不但辦公與洽公空間都寬敞許多，還有里長與里民直接線上溝通的直播空間就在旁邊，透過新穎的數位直播，掌握里民的聲音，更直接地給予回饋。

雖然搬遷到新的辦公室位置比過往的寬敞許多，不過面對疫情嚴峻，里長還是呼籲民眾，親臨辦公室的洽公以不超過五人為原則，因此還是採取線上或是電話詢問比較安全，里長王傑倫也承諾絕對都會給予最即時的協助與回饋。