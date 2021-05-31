台大金山醫院抗疫 缺消耗性物資盼援助

疫情嚴峻造成人心惶惶，台大醫院金山分院位於北海岸，是萬里、金山、石門、三芝四區的醫療堡壘，院長張志豪除呼籲民眾疫情當前要冷靜面對，針對院內不少消耗性物資的缺乏，像是Ｎ95口罩、防護衣相當缺乏，也期盼有捐贈者能夠提供援助，大家一起來抗疫，努力戰勝疫情。

從北海岸爆出第一例確診案例，唯一的社區醫院台大醫院金山分院採檢站就出現採檢人潮，甚至出現採檢量能不堪負荷情況，改由只收公費採檢民眾，採檢量能趨緩，不過卻也出現消耗性物資不足的情況，近來就有企業用行動力挺第一線醫護，西德有機藥廠熱心捐贈臺大金山分院漱口水給第一線醫護及工作人員加油打氣，院長除了表達感謝，也呼籲民眾疫情當前要冷靜面對。

台大醫院金山分院長張志豪表示，最好的防疫武器就是勤洗手、戴口罩、時時保持社交安全距離，在疫情嚴峻時刻，金山醫院也相當感謝來自各界的援助，不論是日前市議員協助爭取的防護衣還是來自社會大眾的餐飲物資打氣，都為辛勞的醫護帶來一絲暖流，不過目前仍有部份物資不足的情形，亟需各界的慷慨援助。

疫情嚴峻造成人心惶惶，金山醫院位於北海岸，為萬里、金山、石門、三芝四區的醫療堡壘，不少消耗性物資像是Ｎ95口罩、防護衣應該定期更換物資相當缺乏，院長也期盼有捐贈者能夠提供物資，與金山醫院一同來抗疫，努力戰勝疫情，有捐贈意願者請洽金山醫院院長室02-24989898轉2303 張秘書。