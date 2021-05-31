快訊

呂秀蓮喊話蔡英文：每個人都要見閻王 很替妳難過

台大金山醫院抗疫 缺消耗性物資盼援助

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
台大醫院金山分院消耗性物資的缺乏，像是Ｎ95口罩、防護衣，期盼有捐贈者能夠提供援助，努力戰勝疫情。 圖／紅樹林有線電視提供
台大醫院金山分院消耗性物資的缺乏，像是Ｎ95口罩、防護衣，期盼有捐贈者能夠提供援助，努力戰勝疫情。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情嚴峻造成人心惶惶，台大醫院金山分院位於北海岸，是萬里、金山、石門、三芝四區的醫療堡壘，院長張志豪除呼籲民眾疫情當前要冷靜面對，針對院內不少消耗性物資的缺乏，像是Ｎ95口罩、防護衣相當缺乏，也期盼有捐贈者能夠提供援助，大家一起來抗疫，努力戰勝疫情。

從北海岸爆出第一例確診案例，唯一的社區醫院台大醫院金山分院採檢站就出現採檢人潮，甚至出現採檢量能不堪負荷情況，改由只收公費採檢民眾，採檢量能趨緩，不過卻也出現消耗性物資不足的情況，近來就有企業用行動力挺第一線醫護，西德有機藥廠熱心捐贈臺大金山分院漱口水給第一線醫護及工作人員加油打氣，院長除了表達感謝，也呼籲民眾疫情當前要冷靜面對。

台大醫院金山分院長張志豪表示，最好的防疫武器就是勤洗手、戴口罩、時時保持社交安全距離，在疫情嚴峻時刻，金山醫院也相當感謝來自各界的援助，不論是日前市議員協助爭取的防護衣還是來自社會大眾的餐飲物資打氣，都為辛勞的醫護帶來一絲暖流，不過目前仍有部份物資不足的情形，亟需各界的慷慨援助。

疫情嚴峻造成人心惶惶，金山醫院位於北海岸，為萬里、金山、石門、三芝四區的醫療堡壘，不少消耗性物資像是Ｎ95口罩、防護衣應該定期更換物資相當缺乏，院長也期盼有捐贈者能夠提供物資，與金山醫院一同來抗疫，努力戰勝疫情，有捐贈意願者請洽金山醫院院長室02-24989898轉2303 張秘書。

金山 疫情 台大醫院

延伸閱讀

新北議員稱有父子確診住車上 市府：已送檢疫所

中和某企業員工確診 老闆卻要大家來上班

中和工業區傳確診接觸員工被要求上班 議員籲市府調查

張志豪期盼醫療專機法規跟上潮流

相關新聞

台北市公有市場、超市、大賣場 6月1日起實施人流管制

因應市場採買民眾聚集仍多，台北市市場處提出「市場防疫提升計畫」，包括「容留管制、提前收市」兩項措施。從6月1日開始，北市...

專責計程車、防疫計程車不同？ 黃珊珊：是兩種車隊

北市府今說明確診者在家移出安置計畫，其中確診者移出，主要分為由救護車、專責計程車接送。媒體詢問，民間募集到專責計程車，其...

汐止熱區防疫中心成立 強化清消、宣導

本土疫情嚴峻，新北市在各區陸續成立熱區防疫中心，今(31)日再增加4處，其中汐止區選在中興市民活動中心設立，包括週邊北峰、金龍、福德等七個里，主要工作除了加強防疫宣導，也將增加環境消毒的力度。

汐止防疫人員忙翻 長青里長送暖心茶葉蛋

本土疫情延燒，防疫人員真的很辛苦，汐止區的長青里長茶葉蛋小有名氣，這次也做了幾千顆茶葉蛋，要送給第一線的防疫人員，除了消防隊、派出所，疫情期間清潔隊人員也忙著大街小巷消毒，所以，長青里長陳建興今(31)日特地送上暖呼呼的茶葉蛋，為他們加油打氣。

民間合力送物資 汐止警防疫裝備升級

新冠疫情高峰期，傳出員警染疫確診訊息，民間企業「韋兢有限公司」溫董事長拋磚引玉捐贈1,300套防護衣，民間團體「十全高爾夫聯誼會」全體會員接力捐助善款新臺幣12萬元增購防疫物資，合力為汐止分局員警升裝備，希望員警執勤時更有保障。

碰疫情萬里里辦公室喬遷 不辦儀式直接啟用

萬里老街瑪鋉路上的萬里里辦公室，目前是鐵門沒有開，原來是里長王傑倫將辦公室搬遷到瑪鋉溪旁的瑪鋉下街上，因搬遷恰好碰上疫情嚴峻，為守護防疫，沒有舉辦搬遷儀式，低調在新辦公室啟用辦公，民眾若是要找里辦公室洽公，千萬不要跑錯位置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。