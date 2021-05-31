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北市啟動確診者移出計畫 55歲以下無症狀才在家

中央社 / 台北31日電

北市醫療量能逐漸擴充，副市長黃珊珊今天宣布啟動「確診者在家移出計畫」，確診者只要出現症狀即送醫或送集中檢疫所安置；55歲以下無症狀者才在家中居家隔離

黃珊珊日前表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）無症狀、輕症確診者在家居家隔離將成為新常態；不過隨著北市醫療量能逐漸擴充，黃珊珊今天在台北市防疫記者會上宣布啟動「確診者在家移出計畫」。

黃珊珊說，在家的確診者中，不分年齡層，若身體有狀況，屬於中症或重症患者，可撥打119由救護車送到醫院；若是咳嗽、流鼻水等輕症患者，不分年齡層都可透過專責防疫計程車，送到集中檢疫所或專責防疫旅館。

她進一步表示，無症狀者當中，屬於55歲以上患者以及55歲以下有慢性病、有照顧需求或評估無法居家隔離者，將送集中檢疫所或專責防疫旅館觀察；55歲以下無症狀者則在家中居家隔離17天，由健康服務中心每日關懷。

黃珊珊強調，現在開始，只要有症狀，不分年齡層都會把民眾從家中移出來，請大家在家裡等候的時候注意自身身體狀況，有任何疑問隨時可向各區健康服務中心詢問。

黃珊珊表示，過去防疫計程車是接送需隔離的病患，現在的專責防疫計程車則改為接送確診病患，並接受高規格防疫訓練、著高級防護衣，目前已有40名司機響應。

對於有民眾反映，自己是確診者的接觸者，卻沒被匡列，保險、薪資都受影響；黃珊珊說，接到確診通知後，健康服務中心就會展開疫調並進行匡列，但匡列有一定標準，不見得每一個有「接觸」的人都會被匡列。

黃珊珊 居家隔離 患者 北市

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