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接觸者未匡列？民眾憂拿不到保險 北市：經標準判斷
雙北確診案例多，有不少民眾投訴，自己是確診者的接觸者，卻沒被匡列，恐成防疫破口，同時憂心影響到保險、薪資。台北市副市長黃珊珊表示，匡列必須經過一定的標準判斷，目前為止，只要是確診個案的同住家人，都一定會匡列，但未必每一位同事都被匡列。
有民眾反映，自己是確診者的接觸者，卻沒被匡列，保險、薪資都受影響，民眾質疑匡列接觸者標準為何？黃珊珊表示，在接到中央通報確診個案之後，健康服務中心的同仁就會展開疫調，瞭解該個案的同住家人，還有工作狀況，以及發病前相關的足跡，基於以上的疫調，才會做出匡列。
黃珊珊表示，並非每個和確診個案接觸的人都匡列，匡列必須經過一定的標準判斷，像是相處15分鐘以上，且沒有戴口罩等，換言之，有接觸但有戴口罩的人未必會匡列，但若像是同居的家人、同事則有可能遭匡列，目前為止只要同住的家人，都一定會匡列，但未必每一位同事都被匡列。
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