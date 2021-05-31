不跟進市場身分證尾數 柯文哲：訴諸國民素質比警棍有效

本土今新增確診274例，校正回歸73例，死亡15例，台北市今天新增122例。台北市長柯文哲今天在防疫記者會中表示，目前台北市疫情有一點趨緩。柯說，若停課、停班、停工到四級封城，代價太大，對社會衝擊也太大。柯說，「現階段，我們沒有絕對必要，不會去做四級封城」。柯說，民眾只要依照政府的指示做事，目前沒有封城危險。

但柯也強調，這要講好，這是大家要合作才不用封城，但若像其他國家不聽政府的話，還辦大型活動，馬上疫情又會死灰復燃。

對於其他縣市首長下令，民眾到市場採買要依照身分證尾數？柯文哲說，難道還要派警察在市場門口撿查身分？柯說，「訴諸國民素質道德，會比政府拿警棍執行更有效」。

柯說，他已經呼籲市民，一周採買兩次，至於市場自治會自主減攤，每天停四分之一，先看個兩天，看看效果怎麼。柯說，他還是相信台北市民的水準。

另外，台北市昨天用Google Map公布疫情熱點圖，有議員質疑，恐造成恐慌，甚至汙名化特定區域？柯文哲則表示，這一張數據不知道公布多久，看數字都不覺得驚訝，怎麼改成一點一點，就覺得驚訝。對於議員的質疑，柯說，沒有必要，公開透明還是政治價值，他也認為，公開透明，可以更清楚知道怎麼處理問題，「就是平常心，理性、務實、科學態度，去面對問題就可以。」