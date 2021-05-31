在台港人團體疫中送暖 募資送便當給萬華消防

台灣本土疫情爆發，萬華成為熱區。在台港人團體「台灣香港協會」透過募款行動，讓在台港人開設的餐廳，從今天起免費送便當給赴萬華協助防疫工作的消防人員。

台灣香港協會秘書長Teresa（化名）接受中央社電訪時表示，台北本土疫情升溫初期，即有在台港人餐廳率先為店家周邊醫院的醫護人員提供便當。餐廳負責人當時也有透過台灣香港協會，向會員發起認購餐券、送便當給醫護的行動。

Teresa指出，透過萬華當地的組織，他們得知協助防疫工作的警消人員也面臨被店家拒絕便當外送的困境，經由萬華在地人員的合作及安排，加上在台港人的參與，排定由港人開設的餐廳負責消防人員的便當，「一起補足互助網中的這一塊」。

Teresa說，這波行動共需新台幣8萬6000元，目前已募得約一半的款項，主要用來支應便當的成本。送餐行動將從5月31日進行至6月19日，後續將視疫情狀況調整。除了捐款，也有在台港人自願出力，開車幫忙外送便當，共同幫助社區。