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馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

台南市增設「COVID-19儀表板」 讓你最快掌握疫情

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府增設COVID-19儀表板。記者修瑞瑩／翻攝
台南市政府增設COVID-19儀表板。記者修瑞瑩／翻攝

疫情期間民眾都很關切疫情最新狀況，台南市政府今天表示，已在網路上創設「COVID-19儀表板」，其中有台南市最新的確診人數、足跡等資料，讓民眾方便查看。

而針對立法院今天應該會通過2100億元紓困4.0相關經費，市長黃偉哲上午在防疫記者會中表示，之前已向中央提報各項紓困的經費，只要等立法院通過，就會盡速發放。

市府研考會主委戴偉峻上午在防疫記者會中表示，台南市政府網站中之前已有「嚴重特殊傳染性肺炎專區」，從5月15日設立以來，已有77萬的流覽人次，顯見民眾對疫情的關心。

他表示，為了讓民眾能更快了解最新疫情，在確診者足跡下，再增設COVID-19儀表板，其中有台南市確診人數、居家檢疫與隔離人數，還有確診者足跡等資料，足跡部分民眾可以依據自己的需求設定是14天或其他天數，還有地點、關連性等，一旦有足跡穩合及症狀出現，裡面還有篩檢站等資料。

而針對新北市發生確診者持刀砍傷3名護理師的意外，黃偉哲表示，沒有辦法接受這種行為，醫護人員在疫情中已經夠辛苦了，台南市將請警方協助加強這方面的安全。

台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／翻攝
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／翻攝
台南市政府增設COVID-19儀表板。記者修瑞瑩／翻攝
台南市政府增設COVID-19儀表板。記者修瑞瑩／翻攝

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