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父病逝被列確診子女需隔離？議員王欣儀批烏龍通報離譜

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

議員王欣儀接獲民眾陳情，有文山區一位長者一般肺炎過世後，子女卻收到其父親新冠確診通知，她批評政府一再出紕漏，錯得太離譜。台北市文山區健康服務中心主任魏炆莉表示，尚待研判的個案仍會列入通報名冊，在針對該個案進行健康關懷的時候，由子女口中得知該個案已因肺炎過世，由於該名民眾確實為一般肺炎過世，家屬不需需要隔離，遺體也不需當日火化。

王欣儀接獲民眾陳情，指出台北市文山區一位民眾，日前因一般肺炎過世，但子女又接到衛生局健康服務中心，通知其父親為新冠確診，家屬需要隔離、遺體需當日火化，子女心急如焚下，求助里長、議員，王欣儀質疑，政府一再出紕漏，錯得太離譜，若沒釐清清楚，就要草草了事直接推去火化，讓家屬情何以堪？

台北市文山區健康服務中心主任魏炆莉表示，為求重視防疫，目前尚待研判的個案仍會列入通報名冊，在收到名冊的當天，健康服務中心會進行健康關懷。該名個案仍在尚待研判階段，健康服務中心致電健康關懷時，由子女口中得知該個案已過世，最後也確定該個案並無確診，坦言是傳達過程有出入，才令家屬誤會，因此，該名民眾確實為一般肺炎過世，並無家屬需要隔離、遺體需當日火化的情況。

魏炆莉呼籲，衛生局疾病管制科會將尚待研判名單、確診名單列冊，交由健康服務中心追蹤，若民眾接到電話後，仍有所疑慮，歡迎跟各行政區健康服務中心聯繫，由護理人員協助衛教指導。

肺炎 衛生局 王欣儀

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