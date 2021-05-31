新北設大型疫苗暨快篩站 每日可接種上千人
為提供市民快速注射疫苗場所，新北市在板橋江翠重劃區設大型疫苗接種暨快篩站，提供每天上千人注射疫苗。市長侯友宜表示，初期先做篩檢站，每天最多可篩檢3600人。
侯友宜今天上午視察新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種暨快篩站，工務局長詹榮鋒表示，現場每天可提供上千人注射疫苗，但在疫苗仍未充足前，先作為採檢站。
侯友宜表示，板橋江翠疫苗接種暨快篩站腹地達4.3公頃，而且離社區還有一段距離，非常適合疫苗接種以及快篩。預計6月3日開始預約或到現場登記。
他表示，現場共設有3個快篩站，每站有6個窗口，最多可開到18個窗口，1個窗口每天約可篩檢200人，最多可達3600人，未來可改變成大量疫苗接種的場所，讓市民們能夠得到更多的保護力。
工務局新工處表示，新北首座大型疫苗站以一周的時間快速建置完成，利用貨櫃組合屋形式建置，方便快速組裝、拆卸及移動，未來也可再轉供他處使用。站內提供正壓的空調設備及後勤空間，讓篩檢人員有更安全的作業環境。
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