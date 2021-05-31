新北今再增4熱區防疫中心 侯友宜強調嚴格管理市場

疫情持續嚴峻，新北市今日再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區及土城清水區4熱區防疫中心，市場侯友宜指出，市府一定會嚴格落實市場防疫措施，並強力取締違規攤商。

侯友宜今日前往樹林熱區中心及保安市場視察，他表示新北目前有 18處熱區防疫中心，涵蓋11行政區、160里，約有76萬8,400位市民受關懷與規範，每3天會做滾動調整，嚴陣以待。另外，他也要謝謝市民近日全力配合外出戴口罩，並強調市場管理會嚴格落實人流管控及實聯制等防疫措施，強力取締違規攤商。

樹林區長王坤南簡報指出，該地熱區防疫中心規劃9大宣導及關懷路線，並偕同警政組出動25派出所至日新街攤販集中區、彭厝黃昏市場、潭底公園及光華公園等加強易群聚地點巡查，計動員1033人力，預計樹林第一區有近4萬市民受關懷。

據了解，五股區第二區熱區防疫中心範圍內多為重劃區段，人口相當密集，計38643人受關懷，佔五股三分之一人口，熱區內的成州市場及五福黃昏市場也成為這次稽查重點。

另外，土城清水區熱區中心則盤點出20處易群聚地點，包含土城運動公園、仁愛公園、青山廣場、延壽親子公園、永豐農會及清水高中等，規劃每日6班次加強巡查；汐止第一區熱區防疫中心也規劃，結合熱區內124家管委會針對公共場域加強清消。