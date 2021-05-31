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新北今再增4熱區防疫中心 侯友宜強調嚴格管理市場

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
樹林熱區防疫中心。圖／新北市民政局提供
樹林熱區防疫中心。圖／新北市民政局提供

疫情持續嚴峻，新北市今日再成立樹林區第一區、五股區第二區、汐止區第一區及土城清水區4熱區防疫中心，市場侯友宜指出，市府一定會嚴格落實市場防疫措施，並強力取締違規攤商。

侯友宜今日前往樹林熱區中心及保安市場視察，他表示新北目前有 18處熱區防疫中心，涵蓋11行政區、160里，約有76萬8,400位市民受關懷與規範，每3天會做滾動調整，嚴陣以待。另外，他也要謝謝市民近日全力配合外出戴口罩，並強調市場管理會嚴格落實人流管控及實聯制等防疫措施，強力取締違規攤商。

樹林區長王坤南簡報指出，該地熱區防疫中心規劃9大宣導及關懷路線，並偕同警政組出動25派出所至日新街攤販集中區、彭厝黃昏市場、潭底公園及光華公園等加強易群聚地點巡查，計動員1033人力，預計樹林第一區有近4萬市民受關懷。

據了解，五股區第二區熱區防疫中心範圍內多為重劃區段，人口相當密集，計38643人受關懷，佔五股三分之一人口，熱區內的成州市場及五福黃昏市場也成為這次稽查重點。

另外，土城清水區熱區中心則盤點出20處易群聚地點，包含土城運動公園、仁愛公園、青山廣場、延壽親子公園、永豐農會及清水高中等，規劃每日6班次加強巡查；汐止第一區熱區防疫中心也規劃，結合熱區內124家管委會針對公共場域加強清消。

民政局長柯慶忠表示，今日新增4熱區防疫中心同樣持續進行五大強化措施，包含重點區域全面大清消、篩檢站規劃、高頻率巡邏、完善各項熱區人道關懷服務，以及提升市民防疫意識與社區自主守護能力，要全面防堵疫情擴散，這段時間也感謝市民的諒解與配合，大家同心協力一定能戰勝疫情。

樹林熱區防疫中心的防疫物資。圖／新北市民政局提供
樹林熱區防疫中心的防疫物資。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今日視察樹林熱區防疫中心。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜今日視察樹林熱區防疫中心。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）與樹林熱區防疫中心指揮官王坤南（右）。圖／新北市民政局提供
新北市長侯友宜（左）與樹林熱區防疫中心指揮官王坤南（右）。圖／新北市民政局提供

疫情 侯友宜

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