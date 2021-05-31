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張小燕發文力挺 侯友宜：疫苗是救命關鍵

中央社 / 新北31日電

新北市長侯友宜昨天籲中央勿刁難民間購捐疫苗的說法引各界議論，資深藝人張小燕也發文力挺，侯友宜說，搶救生命，疫苗是最重要的決戰關鍵，張小燕也是有感而發。

侯友宜今天巡視板橋江翠疫苗接種暨快篩站時，有媒體提問侯友宜昨天喊話中央不要再刁難民間捐購疫苗，張小燕也發文力挺。

侯友宜表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，搶救生命，疫苗是最重要的決戰關鍵，所以真的疫苗要快一點進來，救苦救命，張小燕也是有感而發，她也是為人民在生命的邊緣當中的搶救心急如焚，大家加油。

他對於政府簽約國產疫苗一事表示，希望在高端疫苗還沒有出來前，趕快有其他疫苗來打，讓民眾的保護力能夠提升，這是最重要的。

至於侯友宜昨天呼籲中央勿刁難後，總統府馬上澄清說沒有在刁難，立場以人民健康為唯一的目標。侯友宜對此表示，「有沒有刁難，人民心裡的感受是最清楚的」。

高端疫苗 侯友宜

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