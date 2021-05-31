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新北啟用國內首座大型疫苗站 疫苗到位前先做快篩站

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
民眾前往疫苗接種站模擬圖。圖／新北市工務局提供
民眾前往疫苗接種站模擬圖。圖／新北市工務局提供

新北市今日啟用國內首座大型疫苗站，市長侯友宜表示，目前醫療量能相當吃緊，再加上疫苗施打還尚待中央規劃，所以先作為採檢站，並開設18個採檢窗口中的3個，未來會視疫情隨時擴充。

新北市大型疫苗站位於板橋江子翠重劃區、一處佔地3.4公頃的學校預定地，面積超過1200坪，共有18個接種窗口可同時使用，附近並有大型停車場供百輛汽機車停放，目前因疫苗仍待中央規定配發及接種，所以該地也先暫時作為採檢站。

侯友宜今日前往視察並表示，目前醫療量能還是相當吃緊，因此初期先開3個採檢窗口，未來會隨疫情發展隨時擴充，預估最多一天可提供2000人進行採檢。

工務局表示，他們當初規劃以貨櫃組合屋的形式建置，不但不受天候影響，且具機動性，未來還可以再遷移至其它地方繼續使用。

工務局長詹榮鋒表示，自雙北升級第三級警戒後，市府即開始尋找適當地點，條件包括必須距離醫院不遠、可提供醫護支援、遠離社區及場地空曠等，並規劃要能多目標使用。

新工處說明，貨櫃組合屋方便快速組裝、拆卸及移動，這次以一周的時間即快速完成建置，屋內並提供正壓的空調設備以及對應的後勤空間，讓篩檢人員有更安全的作業環境。

新工處指出，在和衛生局研議後，也在施工時設置帳棚等候區，使現場排隊等候篩檢的人流，能維持「自我防護泡泡」的安全距離。

工務局呼籲，前往採檢的市民，請先以有萬華高風險區活動或接觸史為優先，並攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，切勿搭乘大眾運輸工具，避免不必要的人群接觸並維持篩檢流暢，大家一起共同面對這場防疫作戰。

新北市長侯友宜今日前往大型疫苗接種站視察。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜今日前往大型疫苗接種站視察。圖／新北市工務局提供

疫苗 侯友宜

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