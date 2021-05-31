醫院量能仍緊繃？柯文哲：至少做到救護車沒被擋

本土疫情持續攀升，台北市長柯文哲今天上午主持內部防疫會議，柯文哲持續關注醫療量能夠不夠？是不是再有救護車在街上繞，找不到醫院送？北市消防局表示，儘管沒有像以前醫院直接回答滿床、拒收，現在都還是會要消防車等一下，沒說不准送，但如果醫院還是不回覆，就會再打下一通電話，時間大概會拖到15至20分鐘。

台北市醫院調整兩人一室後，醫療量能有沒有改善？柯文哲今天上午防疫會議問消防局同仁，「我問救護車送，有沒有問題？」消防局回應，時間部分都有縮短，例如請同仁送國泰、仁愛、北醫，都回覆說還要清理，沒有立刻答應可以送，就會卡在那個地方，但也沒有說不准送，只是說給一點時間再回覆，可能要稍微等一下，如果還是不回覆，就會再打下一通電話，時間大概會拖到15-20分鐘。

柯文哲再問，送的時候，不是這樣一下就送過去，還是事先有打？消防局表示，接到派案的時候，就會先打電話告知醫院，現在有一個案子要送到那邊，醫院回覆現在可能要稍微等一下，現在狀況還滿床要清一下，可能會稍微等她一、兩分鐘，如果不回答就會再找下一個醫院。

柯文哲三問，這有沒有改善方法？要怎麼改善？不過就是有時候case要收一收，慢個幾分鐘是有可能？消防局表示，現在醫院端都說「等我們一下，我們等一下跟您回覆，」護理師不像以前都說滿床，現在在清消不能讓你送，消防同仁就會等一下。

但若之後看時間不對，因救護車快到醫院了，醫院還沒有回覆可以送，就會趕快再打鄰近的醫院，問下一間醫院，可不可以趕快收，其實已有改善，之前醫院是拒收，「開到門口，也說真的沒辦法收。」

柯文哲說，台北市的醫療量能，昨天是要送的醫院都沒有說送不進去，但也許救護車系統跟EMOC，可以再討論看看，有沒有更好辦法，還是以後就這樣，「現在打去，你跟我講，我幾分鐘後可以送，不曉得你們再去討論看看」，至少做到沒有被擋住，就送得進去就好。