中部降雨仍不足解水庫旱象 今明仍有雨勢

昨天一場久違的雨勢，為中部地區水庫帶進水量，但依預測，進水量對乾涸已久的水庫而言，水量仍十分有限，對於要解決整體旱象而言，仍待有更多降雨。所幸，據中央氣象局台中氣象站表示，今明兩天中部山區午後仍有雨勢，雨量雖不如昨天，但還會為水庫再帶進些水量。

依氣象人員指出，德基水庫昨入夜後原還有雨勢，但到晚上11時就停了，鯉魚潭也大致如此，但今明兩天山區午后都還有降雨機會，下周則得視台灣東南方的熱帶低壓變化。

氣象人員說，從昨天凌晨零時開始計算，昨一整天德基水庫降下135毫米雨量，鯉魚潭109.5。不過，因水庫面積大，水利署的降雨統計和氣象單位不盡相同，若以截至昨天下午四時，水利署數字僅是氣象觀測雨量約6成計算，反推德基雨量僅有約80毫米、鯉魚潭也約僅60毫米。

以中央災害應變中心19日工作會報決定，若是從19日起到月底，水庫集水區累計平均雨量未達100毫米，將自六月一日起由目前的每周停水兩天，延長為停水兩天又8小時而言，德基和鯉魚潭的降雨仍有不足，但若加進今明兩天的降雨，則或已接近。

不過，以上僅是粗略的推算，詳細數字仍待水利署進一步統計；中部地區是否自六月一日延長停水時間也將在今天上午召開的會議中進一步討論。