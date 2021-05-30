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全台19縣市豪雨大雨特報 慎防短時強降雨雷擊強陣風

新北議員稱有父子確診住車上 市府：已送檢疫所

中央社 / 新北30日電

新北市議員張志豪今天在臉書貼文稱，有確診的父子躲在車子裡住好幾天，才獲通知進集中檢疫所隔離，質疑市府作業緩慢；衛生局表示，今天已通知並送集中檢疫所了。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新北市確診病例持續增加，民進黨議員張志豪在臉書貼文說，很多確診個案求助無援，沒有檢疫所可送，沒有防疫旅館可去，甚至很多確診家庭不知所措。

他表示，有一名確診的男子帶著確診的國小二年級兒子在河堤外的車子內，等了好多天，無人聞問，沒有人關心，拖到今天早上才被送檢疫所。他套新北市長侯友宜今天呼籲中央勿刁難企業或宗教團體捐疫苗的說法，他稱「別再刁難了啦，趕快一點啦」。「這些都是你的新北市市民」。

衛生局表示，男子27日就接獲醫院通知PCR陽性，衛生局28日就通知入住集中檢疫所，但男子因兒子尚在檢驗中，當時放棄後送，直至今天才接獲衛生局聯繫，安排他與兒子一起入住檢疫所。

衛生局 新冠肺炎

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