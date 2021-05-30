疫情壓垮名店 永和「犇鱻涮涮鍋」宣布結束營業

新北市永和知名店家「犇鱻涮涮鍋 」在臉書社團「我是永和人」貼出文章，表示因為疫情關係，將從即日起結束營業，感謝大家11年來的支持，未來會將一些資深員工移往「犇鱻涮涮鍋 -松江店」。

疫情高漲，三級警戒延長至6月14日，大部分縣市皆規定不可在餐廳內用，僅能外帶。許多餐廳業者認為短期內疫情無法趨緩，要同時支付員工薪資、店租，壓力實在相當大。

永和「犇鱻涮涮鍋 」今日就在臉書社團貼出「大家好，我是犇鱻涮涮鍋，為了避免讓喜愛我們的顧客在疫情趨緩後，白跑一趟而落空，經過多次開會討論，我們決定在此宣布，因為疫情的關係，我們即日起結束營業！」

貼文一出，下方立刻湧入大量留言，網友說「加油！希望以後有機會能重新開始」、「可惡的肺炎，我搬回中和家開始吃到現在」、「NO......我不能接受」、「可惜了永和又少ㄧ家cp高的店」，充滿一片嘆息聲。

「犇鱻涮涮鍋 」補充，「謝謝永和的大家，這11年有太多美好的回憶，若有機會，希望我們還能夠在永和繼續相見 」，老闆娘及一些資深員工會移往松江店，歡迎大家再來支持。記者致電店家，但老闆不願多做說明，僅表示依臉書貼文為主。