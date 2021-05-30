為第一線送暖！ 每天現烤鬆餅支持防疫人員

全台各地持續抗疫，許多民眾也持續送暖，新北新店有鬆餅店在自主暫停營業期間，仍每日現烤鬆餅，要在疫情關鍵時刻，給第一線人員最大的支持。

新北市一位陳先生與太太在新店某大學賣鬆餅，因停課關係，生意也大受影響，因此決定就現有食材，繼續每日製作，並為新北的醫護人員送暖。

新北市議員葉元之指出，他收到陳先生的訊息，夫妻倆表示有幾百份鬆餅原料，可以每天現烤贈送，希望他能幫忙代轉。

葉元之表示，在此疫情嚴峻、商家收入減少之際，陳先生夫妻卻還想著要幫助醫護人員，且相當細心，考量醫護人員機動用餐需求，還特別選做比較耐放的巧克力口味鬆餅，令人相當感動。

葉元之說，陳先生夫妻前天就準備好鬆餅的原料，並在今早一份一份拿到烤箱烤製作，全程花了三個多小時，總共烤了130多份鬆餅，並在中午送到他的服務處，他則將夫妻倆的愛心分送到亞東醫院及新北市聯合醫院板橋社區快篩站。

近來各地醫療資源緊繃，亞東醫院神經內科的ICU也在昨日緊急改裝，於今日開始收重症新冠患者。亞東醫院護理師表示，假日上班比較沒東西吃，尤其急診室最辛苦，幾乎沒有時間休息，必須自己抓空檔吃東西。

葉元之還提到，他將鬆餅送到聯醫時，來拿的是一位頭戴面罩、身穿隔離衣的篩檢師，因為下午的快篩工作正要開始，卻又正好碰上剛下過雨，面罩上還有水滴，令人相當心疼。