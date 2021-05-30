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新北勸導少逗留 各市場人流稍減但仍較平日多

中央社 / 新北30日電
疫情升溫，街道人車都明顯減少，只是市場仍湧入不少買菜及雜貨的人潮，為避免成防疫破口，新北市場處和各區公所30日派人到各市場勸導及要求實聯制。 中央社
疫情升溫，街道人車都明顯減少，只是市場仍湧入不少買菜及雜貨的人潮，為避免成防疫破口，新北市場處和各區公所30日派人到各市場勸導及要求實聯制。 中央社

為避免群聚，新北市場處和各區公所今天都派人到各市場勸導及要求實名制，雖婆婆媽媽人數有較週六稍減，但攤商說，仍較平日多些，防疫仍要吃飯，消費者大多買夠一週的量。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，街道人車都明顯減少，只是市場仍湧入不少買菜及雜貨的人潮，為避免成防疫破口，除侯友宜呼籲一次買到夠，少逗留，市場處及各區公所今天也都派人到各市場宣導及要求進出實聯制

由於各街道型市場入口多，板橋許多市場人口雖設有實聯制的告示牌，但只要沒人看管，婆婆媽媽進出視若無睹，只是大家都有戴口罩。至於大賣場則未出現太多人潮，結帳出口也未出現人潮。

新莊第一市場自治會長吳明宗表示，街道型市場真的很難管控人流，封閉型市場就會嚴格管控實聯制及消毒，以第一市場而言，12個出入口封閉為3個出入口，也就是2個入口及1個出口，讓消費者及攤商都能確保防疫安全。

市場處長盛筱蓉表示，目前已有19處市場及夜市自主休市，今天在各區公所配合宣導少逗留及實聯制下，各市場人流已較週六減少，目前已研擬街道型市場禁止機車進入，經在重慶黃昏市場等地試辦發現人流更順暢，擁擠的情形獲較好改善，未來會擴大辦理相關因地制宜管制措施。

有菜販表示，疫期平日生意真的很清淡，但週六日較平日好約1/3，婆婆媽媽都會出來買菜，她們認為防疫期間，家人仍要吃飯。因此，在侯友宜呼籲買菜一次買到夠，許多人買菜都一次買約一週的量，尤其是根莖類最好賣，大家都大包小包的買。

為避免群聚，新北市場處和各區公所30日都派人到各市場勸導及要求實名制，雖買菜的人流較週六稍減，但攤商說，仍較平日多些。 中央社
為避免群聚，新北市場處和各區公所30日都派人到各市場勸導及要求實名制，雖買菜的人流較週六稍減，但攤商說，仍較平日多些。 中央社

實聯制 傳統市場

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