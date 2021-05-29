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北市63校護支援健康中心 電話關懷居家隔離者

中央社 / 台北29日電

新冠肺炎疫情延燒，台北市副市長黃珊珊表示，徵調63名學校護理師至各行政區健康服務中心，一人一案關懷居家隔離者，暫支援5月31日至6月18日。

台北市政府今天舉行新冠肺炎疫情記者會，黃珊珊表示，因居家隔離者眾多，需要每天打電話關懷情況，已請教育局從各校調了63名學校護理師，支援各行政區的健康服務中心，希望一人一案關懷居家隔離者。

黃珊珊指出，支援校護都採內勤方式、不會外派，一人服務一個居家隔離對象，先支援3週，從5月31日至6月18日。

此外，若民眾至快篩站或醫院驗出快篩陽性，無症狀者會由醫院或快篩站開出居家隔離通知單；輕症入住加強版防疫旅館或檢疫所；中、重症留院觀察。

若後續PCR核酸檢測為陽性確診，台北市各行政區健康服務中心會針對這些人的接觸者開居家隔離單，並持續關懷至解除隔離。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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